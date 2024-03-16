FT: Сотни заводов в Китае станут «зомби»

На китайском авторынке появятся сотни «заводов-зомби» из-за стремительного перехода на электромобили, что привело к остановке продаж авто с двигателем внутреннего сгорания, пишет Financial Times. ​По данным издания, такая ситуация привела к резкому падению стоимости активов заводов по производству автомобилей с ДВС.