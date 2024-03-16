FT: Сотни заводов в Китае станут «зомби»

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На китайском авторынке появятся сотни «заводов-зомби» из-за стремительного перехода на электромобили, что привело к остановке продаж авто с двигателем внутреннего сгорания, пишет Financial Times. По данным издания, такая ситуация привела к резкому падению стоимости активов заводов по производству автомобилей с ДВС.
Так, производство автомобилей с ДВС в Китае к 2023 году сократилось на 37% в сравнении с пиковым показателем в 17,7 млн в 2017 году. По данным шанхайской консалтинговой компании Automobility, на сегодняшний день в стране используется только половина установленной мощности заводов по производству авто с ДВС.
Проблема с активами заводов по производству авто с ДВС предвидилась в течение многих лет, отмечается в статье. В пример приводится концерн Hyundai, который в 2017 году инвестировал $1,15 млрд в новый завод в Чунцине на юго-западе КНР производственной мощностью в 300 тыс. автомобилей с ДВС в год. Через шесть лет компании пришлось продать новый завод менее чем за четверть инвестиционной стоимости.
Завод в Чунцине стал одним из сотен «заводов-зомби», появление которых аналитики прогнозируют в Китае в ближайшей перспективе.
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Проблема с активами заводов по производству авто с ДВС предвидилась в течение многих лет, отмечается в статье. В пример приводится концерн Hyundai, который в 2017 году инвестировал $1,15 млрд в новый завод в Чунцине на юго-западе КНР производственной мощностью в 300 тыс. автомобилей с ДВС в год. Через шесть лет компании пришлось продать новый завод менее чем за четверть инвестиционной стоимости.
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