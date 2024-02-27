«Автостат»: гибриды и электрокары подорожают в России на миллионы рублей

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Изменение правил сертификации электромобилей и гибридов, не разрешенных к параллельному импорту, приведет к их удорожанию, считает директор департамента продаж AGR Automotive Group / ООО «АГР» Грацин Беленова. Ее мнение передает агентство «Автостат».
На сегодняшний день россияне приобретают электрокары как правило в качестве второго транспортного средства в семье, поэтому их доля на российском рынке составляет около 1,5%, добавил основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль.
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