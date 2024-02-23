Автоэксперт Цыганов назвал возможную проблему владельцев китайских электрокаров

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Автоэксперты отмечают, что в России наблюдается рост водителей, приобретающих автомобиль китайского производства. Согласно статистике, за сентябрь прошлого года почти 90% электрокаров, зарегистрированных в нашей стране, были импортированы из Китая.
В беседе с RuNews24.ru обозреватель автомобильного портала «Дром» Сергей Цыганов уточняет, что в большинстве случаев, покупатели не задумываются с какие проблемы могут их настигнуть при покупке китайского электрокара.
По его словам, китайские автопроизводители реже думают о долгосрочном присутствии на рынке, чем европейские. Именно поэтому, они меньше вкладываются в развитие механизмов, необходимых для поддержки своих же автомобилей.
Сергей Цыганов рассказал, что проблемы с производством запчастей и деталей появились у владельцев китайских электромобилей по всему миру. В ближайшее время дефицит станет массовым, утверждает специалист.
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По его словам, китайские автопроизводители реже думают о долгосрочном присутствии на рынке, чем европейские. Именно поэтому, они меньше вкладываются в развитие механизмов, необходимых для поддержки своих же автомобилей.
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Дана Игумнова