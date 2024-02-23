Автоэксперт Цыганов назвал возможную проблему владельцев китайских электрокаров

Сегодня в России отмечается государственный праздник – День защитника Отечества. Традиционно в этот день поздравляют всех защитников, которые несут свою службу. Бок о бок рядом с человеком трудятся четвероногие напарники-собаки. Они не только работают во многих ведомственных подразделениях России, но и помогают в службах спасения, на таможне, демонстрируя преданность и трудолюбие.