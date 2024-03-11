FT: Украина начала переговоры о получении денег с Японией и Канадой

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Украина, которой пока не удалось получить финансовую помощь из США, начала вести переговоры о получении денежной поддержки с Японией и Канадой. Об этом пишет британская газета Financial Times, ссылаясь на главу бюджетного комитета Верховной рады Украины Роксолану Пидласу.
«Правительство ведет переговоры о дополнительной бюджетной поддержке с другими странами G7, особенно с Японией и Канадой», — сообщила она.Чиновница добавила, что Украина также намерена сократить невоенные расходы и повысить налоги.
С начала 2024 года Япония стала самым крупным поставщиком финансовой помощи Украине, об этом сообщил ранее министр финансов киевского режима Игорь Уманский. При этом, в конце января 2024 года депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что Япония стала единственной страной, выделившей помощь Киеву с начала года. По его словам, весь январь Киев не получал ни копейки помощи ни от одного из союзников в Соединённых Штатах и Европе, однако, 31 января поступило 390 миллионов долларов от Японии. Тогда Железняк также отметил, что 89,8 миллионов от этой суммы — грантовая часть, остальные же деньги Япония передала Украине в качестве займа.
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