FT: Украина начала переговоры о получении денег с Японией и Канадой

Украина, которой пока не удалось получить финансовую помощь из США, начала вести переговоры о получении денежной поддержки с Японией и Канадой. Об этом пишет британская газета Financial Times, ссылаясь на главу бюджетного комитета Верховной рады Украины Роксолану Пидласу.