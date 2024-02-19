Япония стала самым крупным спонсором Украины с начала 2024 года

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С начала 2024 года Япония стала самым крупным поставщиком финансовой помощи Украине, об этом сообщил министр финансов Украины Игорь Уманский.
«Япония в первые месяцы 2024 стала самым крупным донором финансовой помощи Киеву — по итогам I квартала сумма составит около $2,2 млрд», — заявил Уманский.
При этом, в конце января 2024 года депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что Япония стала единственной страной, выделившей помощь Киеву с начала года. По его словам, весь январь Киев не получал ни копейки помощи ни от одного из союзников в Соединённых Штатах и Европе, однако, 31 января поступило 390 миллионов долларов от Японии. Тогда Железняк также отметил, что 89,8 миллионов от этой суммы — грантовая часть, остальные же деньги Япония передала Украине в качестве займа.
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Евгения Парфентьева