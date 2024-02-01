Япония стала единственной страной, выделившей Украине деньги в 2024 году

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Поступление в госбюджет Украины 390 млн долларов от Японии стало единственной помощью, которую Киев смог получить от своих зарубежных партнеров в январе наступившего 2024 года. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, пишет украинское издание «Страна».
По его словам, на утро 31 января вообще никакой помощи не поступило, но потом пришли деньги от Японии. Как позднее уточнила пресс-служба Минфина Украины, эти средства были переданы Японией в рамках проектов Всемирного банка, направленных на соцзащиту и восстановление сельского хозяйства.
89,8 млн долларов из этой суммы являются грантовой частью, в то время как остальные 300 млн – это заем.
Напомним, что почти половина расходов украинского бюджета на 2024 год должна быть профинансирована за счет внешних источников. Однако до сих крупнейшие партнеры Украины — США и Евросоюз — так и не приняли решений о выделении помощи Киеву.
В начале февраля лидеры ЕС собираются провести встречу для согласования экономического пакета в размере 50 миллиардов евро в поддержку Украины. Основная идея заключается в использовании этих средств для возмещения расходов стран, участвующих в совместных закупках военной помощи для Украины. Это включает в себя закупки боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов и ракет ПВО. Предложение появилось после решения канцлера ФРГ Олафа Шольца удвоить военную помощь Украине в 2024 году.
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89,8 млн долларов из этой суммы являются грантовой частью, в то время как остальные 300 млн – это заем.
В начале февраля лидеры ЕС собираются провести встречу для согласования экономического пакета в размере 50 миллиардов евро в поддержку Украины. Основная идея заключается в использовании этих средств для возмещения расходов стран, участвующих в совместных закупках военной помощи для Украины. Это включает в себя закупки боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов и ракет ПВО. Предложение появилось после решения канцлера ФРГ Олафа Шольца удвоить военную помощь Украине в 2024 году.
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