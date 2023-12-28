ЦБ разрешил россиянам бесплатно переводить деньги между своими счетами

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Граждане РФ смогут бесплатно переводить деньги между своими счетами в разных банках с 1 мая следующего года. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Отмечается, что переводы между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц будут осуществляться бесплатно через Систему быстрых платежей. По информации регулятора, размер переводов без комиссии одного человека другому останется без изменений — 100 тысяч рублей в месяц.
Уточняется, что комиссия за перевод в размере 0,5% будет взиматься в случае, если сумма в месяц превысит указанные сто тысяч рублей. ЦБ отмечает, что данные действия сделают Систему быстрых платежей более привлекательной для использования.
Ранее сообщалось, что Банк России решил навсегда отменить комиссии для банков за переводы между гражданами в Системе быстрых платежей.
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Уточняется, что комиссия за перевод в размере 0,5% будет взиматься в случае, если сумма в месяц превысит указанные сто тысяч рублей. ЦБ отмечает, что данные действия сделают Систему быстрых платежей более привлекательной для использования.
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Екатерина Коршунова