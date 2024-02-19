Генпрокуратура подала иск о возврате государству акций АО «Станки и инструмент»

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Генеральная прокуратура через суд требует вернуть государству акции Ивановского завода тяжелого машиностроения (ИЗТС). Иск принят к производству 8 февраля.
По мнению надзорного ведомства, в 90-е годы Ивановский завод тяжёлого машиностроения был приватизирован незаконно. Прокуратура считает, что решение о передаче акций предприятия оборонной промышленности в частные руки было принято лицами и организациями, не имевшими на то полномочий, а также без получения обязательного в таких случаях разрешения правительства РФ.
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Александр Бойцов