Прокуратура Подмосковья помогла погасить задолженность по зарплате на 2 млрд рублей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Активная позиция прокуратуры Московской области и правительства региона позволила погасить задолженность по заработной плате почти на 2 миллиарда рублей. Это очень большая цифра. При этом необходимо не допустить снижения прокурорского надзора в дальнейшем, поскольку 2,5 тысячи работников организаций в регионе ждут положенных денег за свой труд», – отметил Пономарёв.На коллегии отмечалось, что в условиях сложившейся экономической ситуации одна из важнейших задач органов прокуратуры – защита прав и интересов добросовестных предпринимателей, обеспечение условий функционирования бизнеса на территории региона.
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