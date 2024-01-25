Прокуратура подала иски о взыскании ₽376 млрд с крупнейших добытчиков краба

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Генпрокуратура России 23 января подала в Арбитражный суд Приморского края 2 иска на общую сумму в 376 млрд рублей к крупнейшим добытчикам краба на Дальнем Востоке. Об этом информирует «Интерфакс», ссылаясь на материалы картотеки арбитражных дел.
В качестве ответчиков в материалах заявлены около 20 физических лиц и десять компаний. В числе ответчиков — сахалинский рыбопромышленник Олег Кан и покинувший РФ бизнесмен Дмитрий Дремлюг. Их называют «крабовыми королями» Дальнего Востока. Также фигурантами дела стали люди, так или иначе связанные с добычей краба на Дальнем Востоке. Среди них Евгения Бровченко, Родион Ким, Марина Метенчук
Известно, что Кану ранее предъявляли обвинения по четырем статьям Уголовного Кодекса РФ — в том числе за создание преступного сообщества и контрабанде краба.
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