Генсек ООН Гутерреш указал на бессмысленность возобновления зерновой сделки

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Генсек ООН Антониу Гуттереш выразил сомнения по поводу необходимости повторения зерновой сделки. Об этом он сообщил во время беседы с журналистами.
Ранее министр сельского хозяйства России Николай Патрушев заявил, что российская сторона абсолютно не заинтересована в возобновлении зерновой сделки. По его словам, по завершении сделки объём экспорта зерна из России только возрос. По данным на середину декабря, было экспортировано свыше 30 миллионов тонн зерновых культур, что гораздо больше, чем было вывезено на эту же дату в прошлом году.
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Анастасия Чинкова