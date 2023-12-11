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Россия временно запретила экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 года

11 декабря 2023, 20:22
Фото: iStock/BitsAndSplits

Фото: iStock/BitsAndSplits

Россия временно запретила экспорт твердой пшеницы, запрет продлится до 31 мая 2024 года. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе кабмина.
«В России вводится временное ограничение на вывоз из страны твердой пшеницы. Распоряжение об этом подписано», - гласит указ.

Указанные меры вступают в силу со дня подписания и продлятся до 31 мая 2024 года. Подобное решение было принято для обеспечения продовольственной безопасности страны. Также такие меры поддержат ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на российском рынке.

При этом запрет экспорта российской пшеницы не распространяется на вывоз в рамках оказания международной гуманитарной помощи и международных межправительственных соглашений, на вывоз в Абхазию и Южную Осетию, а также в качестве припасов.

При этом в страны, которые входят в ЕАЭС - Армению, Белоруссию, Киргизию и Казахстан, твердую пшеницу вывозить можно при разрешении от Минсельхоза.

В конце ноября в российском правительстве обсуждалась возможность запрета на экспорт зерновых культур, таких как пшеница, ячмень, кукуруза и рожь. Минсельхоз провел мониторинг остатков зерна в стране. Запрет на экспорт планировалось ввести в случае снижения запасов до критического уровня в 10 миллионов тонн. Ожидается, что запасы на уровне 10 миллионов тонн смогут обеспечить потребности страны на протяжении полутора месяцев при ежегодном потреблении в 80-85 миллионов тонн.

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#импорт
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В Центробанке рассказали о способе продажи заблокированных иностранных активов
ЦБ: заблокированные иностранные активы инвесторы смогут продать нерезидентам
11 декабря 2023, 20:16

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Российские инвесторы смогут продавать заблокированные иностранные активы нерезидентам. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.
Банк России определил порядок действий при обмене ценными бумагами. 

Отмечается, что получение средств возможно только по тем ценным бумагам, которые учитываются в Национальном расчётном депозитарии. Подать заявку на продажу активов можно только если их сумма не превышает 100 тысяч рублей. Участие в торгах производится на добровольной основе. 

Правительственная комиссия позднее утвердит условия и правила проведения торгов и порядок расчёта стоимости бумаг.  Как только будет объявлен старт, брокеры, управляющие компании ПИФ и доверительные управляющие будут обязаны уведомить своих клиентов о начале проведения торгов. По завершении торгов деньги, полученные с продажи ценных бумаг, будут начислены на счета, которые указали инвесторы. 

В Центробанке добавили, что нерезиденты должны будут подать заявку на покупку ценных бумаг, а полученные активы зачислят на специальные транзитные счета, которые откроются по итогам торгов. Оплатить их можно средствами со счетов типа «С».

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#центробанк
#инвесторы
#деньги
#компании
#банк россии
#активы
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Аналитик Рясков предрёк повышение ставки ЦБ
11 декабря 2023, 17:51

Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov

Аналитик, управляющий директор банка Николай Рясков спрогнозировал повышение ставки Центробанком до 16%.
«Несмотря на замедление темпов роста инфляции, её уровень продолжает находиться на верхней границе ожидаемого ЦБ диапазона. Уровень инфляционных ожиданий населения тоже остается высоким», — объяснил в беседе с Газета.ру Рясков.

Также причинами такой меры может стать, по мнению специалиста, активный рост корпоративного кредитования и ипотеки.

Рясков не исключил, что ключевую ставку могут поднять и в феврале следующего года. В то же время её снижение также может произойти, но только во второй половине 2024 года.

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#цб
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Число самозанятых в Московской области увеличилось до 640 тыс
11 декабря 2023, 16:35

Фото: Istockphoto / JLco - Julia Amaral

Число самозанятых в Подмосковье за год увеличилось почти на 37%. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«По итогам 11 месяцев 2023 года число самозанятых в Подмосковье составляет 638 200 человек. По сравнению с предыдущим годом число предпринимателей в этом статусе увеличилось на 37%», – зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что специальный налоговый режим ввели в 2019 году. За это время самозанятые региона заработали 284,5 млрд рублей
 
Как отметили в министерстве, самозанятые региона работают в различных сферах – строительстве, торговле, автоперевозках, обучении, сфере красоты, информационных услуг.
 
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#екатерина зиновьева
#экономика
#самозанятые
#подмосковье
#московская область
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Профессор Лачуга призвал развивать инфраструктуру в сёлах
11 декабря 2023, 15:57

Фото: istockphoto.com/shironosov

Профессор Юрий Лачуга заявил о необходимости заселения сельских территорий россиянами, желающими работать на земле, для чего необходимо развитие соответствующей инфраструктуры.
«У нас есть программа развития сельских территорий, и на первом месте надо поставить продуктивный и хорошо оцениваемый труд на селе. Также для людей надо создавать инфраструктуру: аптеки, больницы, школы и т. д. Надо заботиться о том, чтобы сельское население не уменьшалось», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Лачуга.

Он также отметил необходимость заселения сельских территорий именно россиянами, а не мигрантами.

По его словам, от того, насколько удастся реализовать вышеперечисленные меры в сельском хозяйстве, зависит продовольственная безопасность страны.

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#население
#инфраструктура
#сельское хозяйство
#село
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В Московской области действует пять электронных сервисов для бизнеса
11 декабря 2023, 15:46

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Подмосковье планируют на 2023 год бизнесмены могут воспользоваться пятью электронными ресурсами для развития.Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«На прошлой неделе наш Президент Владимир Владимирович Путин участвовал в экономической конференции ВТБ «Россия зовет!». Акцент был сделан на то, что в нашу страну, несмотря на беспрецедентные санкции, давление приходит бизнес - и отечественный, и иностранный. <…> Вы также знаете, что мы приняли решение по развитию новых индустриальных парков. Считаю это важным, интересным. У каждого главы, у каждого члена нашей команды стоит задача - максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> », - поделился губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

В Подмосковье работают такие сервисы, как Земля за 1 рубль», «Недвижимость за 1 рубль», «Недвижимость на 1-2 этажах МКД», «Земля без торгов», «Начни бизнес в индустриальном парке».

«Первый из них – это «Предварительная стоимость инженерной инфраструктуры». В тот момент, когда инвестор принимает решение, куда ему пойти – не тогда, когда он уже взял землю, а когда ещё только думает, где выбрать площадку – он сможет просто зайти на карту и понять сколько это стоит. Мы делаем этот сервис совместно с коллегами из блока ЖКХ, энергетики, «Мособлгаза», «Россетей». А совместно с Мингосом заканчиваем работу по запуску еще одного сервиса - «Клиентский путь инвестора – сквозное сопровождение от идеи до её реализации». В самое ближайшее время уже презентуем его», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Кроме этого, в 2024 году для предпринимателей создадут и внедрят ещё два ​электронных сервиса.

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#екатерина зиновьева
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#путин
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В ОЭЗ «Дубна» заработает производство импортозамещающих стройматериалов
11 декабря 2023, 15:29

Фото: Мининвест МО

В Подмосковье появится производство полимерных и композитных стройматериалов из отечественного сырья. Вторую очередь своего предприятия вводит в эксплуатацию компания ООО «Беролюкс», работающая в ОЭЗ «Дубна», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
В рамках первой очереди строительства она построила и запустила в работу административно-бытовой корпус площадью более 1,2 тыс кв м. Теперь предприятие получило необходимое разрешение на ввод второй очереди.  
«Объём инвестиций в проект превысит 1,27 млрд рублей. Цех, созданный в рамках второй очереди, заработает в первом полугодии 2024 года. С выходом на полную мощность он будет производить около 24 тыс тонн продукции», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
На предприятии создадут более 300 рабочих мест. 

Предполагается, что продукция компании «Беролюкс» заменит на российском рынке дорогие импортные аналоги, так как себестоимость стройматериалов будет ниже импортных.

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#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#производство
#оэз «дубна»
#строительство
#импортозамещение
#стройматериалы
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Экономист Ракша считает, что ставку ЦБ не повысят из-за прямой линии с Путиным
11 декабря 2023, 13:07

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Аналитики прогнозируют пятое подряд повышение ключевой ставки ЦБ до 16% годовых.
РБК пишет, что из-за ускорения инфляции и медленного снижения темпов кредитования Банк России, возможно, повысит ключевую ставку, по мнению экспертов.

При этом Денис Ракша, экономист и автор тг-канала «Экономика по-русски» утверждает обратное. Он считает, что ключевую ставку ЦБ не будет поднимать по двум причинам. 

«Заседание совета директоров Банка России придётся на день следующий после Прямой линии с президентом. Объём ставки всех очень расстраивает. Если после прямой линии, Центробанк повысит ставку, то это будет странно. Это вроде бы два не связанных между собой события, но по времени они будут стоять рядом друг с другом. Невольно в голове у людей они свяжутся»,-утверждает экономист. 
По словам экономиста, это известный в рекламе феномен. К примеру, если реклама похоронного бюро стоит рядом с рекламой путешествий, то первая убивает рекламу путешествий.  

«Их просто нельзя ставить рядом. И здесь тоже нельзя ставить рядом события»,-говорит Денис Ракша. 
Вторая причина заключается в том, что в конце года бюджет вбрасывает в экономику всё, что он не успел вбросить в течение всего года. Эти деньги поступают в оборот не сразу, но поступают и разгоняют инфляцию. 

«Повышать ставку до того, как вброшены эти деньги нерационально, нужно подождать, пока средства разойдутся по экономике. И уже тогда реагировать на темпы роста инфляции, которые могут увеличиться»,-уточняет экономист Денис Ракша. 
По словам экономиста, в прошлом январе инфляция была 11% годовых, а в январе 2024 она уже будет 8% годовых. Считая год к году, выходит снижение инфляции. 

«В этом смысле Центробанку не о чем беспокоиться. Ему просто нужно подождать две недели, и у него инфляция автоматически снизится без всякого повышения ставки»,-сказал в заключении экономист Денис Ракша. 
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Екатерина Зиновьева подвела итоги работы промышленности Подмосковья
#экономика
#ключевая ставка
#центробанк
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Екатерина Зиновьева подвела итоги работы промышленности Подмосковья
11 декабря 2023, 12:17

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева подвела итоги работы промышленности Подмосковья за год.
Екатерина Зиновьевна подвела итоги уходящего года в сфере экономики Московской области.


«У нас 1300 крупных компаний это практически полмиллиона человек и 430 тысяч компаний МСП, на которых работают около двух миллионов человек. Специфика нашей экономики в том, что мы очень диверсифицированы. У нас представлены практические все направления. <…>  Хотелось бы отметить, что наш объем промпроизводства за 10 месяцев составляет 4,4 триллиона рублей. Мы растем хорошим темпом, 113% в целом по промышленности и из нее 115% по обрабатывавшей. Эти темпы роста выше, чем средние по стране сейчас», – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что до конца года объем инвестиций составит 1,5 трлн рублей.

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#экономика
#подмосковье
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Биржа Binance прекратит поддержку рубля на собственной p2p-платформе
11 декабря 2023, 11:19

Фото: istockphoto/salarko

Криптовалютная биржа Binance заявила о прекращении сделок с российским рублем на своей p2p-платформе.
Это стало следствием решения об уходе из России и продажи бизнеса компании площадке CommEX. 

С 31 января 2024 года платформа Binance P2P больше не будет поддерживать сделки с рублем, включая торговые пары: USDT/RUB, BTC/RUB, FDUSD/RUB, BNB/RUB, ETH/RUB, BUSD/RUB и RUB/RUB, пишет РБК. 

Торговля peer-to-peer, или p2p представляет собой сделки, в которых трейдеры совершают обмен криптовалюты между собой, а платформа выступает гарантом их операций. В конце августа Binance запретила россиянам p2p-операции с любой валютой, кроме рубля. А через месяц Binance сообщила о полном уходе из России и продаже бизнеса площадке CommEX.  

Пользователи биржи смогут перевести активы в рублях на CommEX и осуществить p2p-торговлю с рублем на площадке, избежав комиссий. Клиенты биржи также имеют возможность вывести рубли через фиатных партнеров Binance или конвертировать их в криптовалюту.  

Ранее глава крупнейшей криптовалютной биржи в мире Binance Чанпэн Чжао подтвердил, что уходит со своей должности, которую он занимал со дня основания площадки в 2017 году, а его место займёт экс-глава по вопросам региональных рынков Ричард Тенг. Об этом пишет «РБК-Крипто».

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