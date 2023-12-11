Россия временно запретила экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 года

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Россия временно запретила экспорт твердой пшеницы, запрет продлится до 31 мая 2024 года. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе кабмина.
«В России вводится временное ограничение на вывоз из страны твердой пшеницы. Распоряжение об этом подписано», - гласит указ.
Указанные меры вступают в силу со дня подписания и продлятся до 31 мая 2024 года. Подобное решение было принято для обеспечения продовольственной безопасности страны. Также такие меры поддержат ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на российском рынке.
При этом в страны, которые входят в ЕАЭС - Армению, Белоруссию, Киргизию и Казахстан, твердую пшеницу вывозить можно при разрешении от Минсельхоза.
В конце ноября в российском правительстве обсуждалась возможность запрета на экспорт зерновых культур, таких как пшеница, ячмень, кукуруза и рожь. Минсельхоз провел мониторинг остатков зерна в стране. Запрет на экспорт планировалось ввести в случае снижения запасов до критического уровня в 10 миллионов тонн. Ожидается, что запасы на уровне 10 миллионов тонн смогут обеспечить потребности страны на протяжении полутора месяцев при ежегодном потреблении в 80-85 миллионов тонн.
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Элина Позднякова