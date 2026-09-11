Глава Минпромторга Алиханов: санкции не работают с самодостаточными странами
Россия продемонстрировала всему миру, что санкции не работают, когда страна самодостаточна и имеет друзей. Такое заявление сделал глава Минпромторга Антон Алиханов.
Он считает, что индийские компании могли бы занять освободившиеся ниши в России после ухода европейских, американских, японских и южнокорейских поставщиков. Алиханов также отметил возможность создания совместных продуктов.
«Мы готовы не только поставлять в Индию Ил-114 — хорошие турбовинтовые самолёты для перевозок между штатами и городами. Мы также хотели бы организовать и локализовать их производство в Индии», — приводит RT слова главы Минпромторга.
Он не исключил и налаживание производства в Индии Superjet 100, МС-21, а также деталей для авиадвигателей для обслуживания российских самолётов.