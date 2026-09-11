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Глава Минпромторга Алиханов: санкции не работают с самодостаточными странами

Фото: iStock/Leestat

Россия продемонстрировала всему миру, что санкции не работают, когда страна самодостаточна и имеет друзей. Такое заявление сделал глава Минпромторга Антон Алиханов.



Он считает, что индийские компании могли бы занять освободившиеся ниши в России после ухода европейских, американских, японских и южнокорейских поставщиков. Алиханов также отметил возможность создания совместных продуктов.

«Мы готовы не только поставлять в Индию Ил-114 — хорошие турбовинтовые самолёты для перевозок между штатами и городами. Мы также хотели бы организовать и локализовать их производство в Индии», — приводит RT слова главы Минпромторга.

Он не исключил и налаживание производства в Индии Superjet 100, МС-21, а также деталей для авиадвигателей для обслуживания российских самолётов.
Элина Позднякова

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