11 сентября 2026, 10:13

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Россия продемонстрировала всему миру, что санкции не работают, когда страна самодостаточна и имеет друзей. Такое заявление сделал глава Минпромторга Антон Алиханов.





Он считает, что индийские компании могли бы занять освободившиеся ниши в России после ухода европейских, американских, японских и южнокорейских поставщиков. Алиханов также отметил возможность создания совместных продуктов.





«Мы готовы не только поставлять в Индию Ил-114 — хорошие турбовинтовые самолёты для перевозок между штатами и городами. Мы также хотели бы организовать и локализовать их производство в Индии», — приводит RT слова главы Минпромторга.