Экономист Холод назвал странной идею ЕС ввести санкции против российской рыбы

14 июля 2026, 17:46

Фото: iStock/Mihrzn

Европа начала говорить о возвращении российской рыбы, и в этом нет ничего удивительного, поскольку санкции против рыбы были странными с самого начала. Такое мнение выразил экономист Леонид Холод.





Ранее лидеры европейских стран убрали из 21-го пакета антироссийских санкций запрет на поставки рыбы и морепродуктов из РФ. Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас объяснила это тем, что рыба имеет «особый геополитический вес».



В разговоре с Life.ru Холод напомнил, что Россию и Европу связывает общий океан, где рыболовство строится на двусторонних соглашениях. Таким образом, Европа, вводя ограничения против российских рыбаков, вредит самой себе.





«У нас есть своя рыба, у них — своя, но вся она дефицитна. Например, красный окунь в основном добывается в нейтральных водах за Великобританией. Треска водится и в Северном море, и в норвежских, и в наших водах. А скумбрия ближе к норвежской зоне. Это природа, она не признает границ», — отметил экономист.