Болгария частично сняла санкции с России на определенный период времени
Болгария временно отменила действие некоторых санкционных ограничений в отношении России, чтобы обеспечить поставки оригинальных комплектующих для единственной в стране атомной электростанции (АЭС) «Козлодуй». Об этом пишет РИА Новости.
В правительственном пресс-центре Болгарии пояснили, что речь идёт о некоторых изделиях из железа и стали, необходимых для выполнения действующего контракта на эксплуатацию АЭС. Подобное отступление от санкционного режима власти европейской страны оформляли и ранее.
Дело в том, что значительная часть оборудования станции «Козлодуй» имеет российское происхождение. Для надёжной и безопасной работы энергоблоков контракты на поставку запчастей должны заключаться именно с подрядчиками из РФ.
АЭС «Козлодуй» построили при активном участии СССР и запустили в 1974 году. Позже, выполняя требования Евросоюза, Болгария закрыла первые четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на станции работают два блока – пятый и шестой – с реакторами ВВЭР-1000, каждый мощностью в тысячу мегаватт.
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