Болгария частично сняла санкции с России на определенный период времени

02 сентября 2026, 23:22

Болгария приостановила часть санкций против России для поставок на АЭС «Козлодуй»

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Болгария временно отменила действие некоторых санкционных ограничений в отношении России, чтобы обеспечить поставки оригинальных комплектующих для единственной в стране атомной электростанции (АЭС) «Козлодуй». Об этом пишет РИА Новости.