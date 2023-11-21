Глава Минпромторга Мантуров оценил подмосковное производство мебели

Фото: Минпромторг РФ
Зампред правительства – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров побывал на подмосковной фабрике «Живые диваны» в Богородском городском округе. Его сопровождала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, сообщили в пресс-службе подмосковного ведомства.
Компания более 20 лет выпускает диваны, кресла, кровати и другую мебель, а также аксессуары к ней, под торговой маркой MOON. За сутки там изготавливают порядка 1 тыс диванов, около 300 матрасов, 170 кроватей и многое другое.
Делегация обсудила с руководством фабрики перспективы развития предприятия и осмотрела производство.
Читайте также:
Подмосковные производители представили уникальные балыки на выставке-форуме «Россия»
Жительница Подмосковья вышла в финал федеральной программы «Мама-предприниматель»
В Истре будут производить импортозамещающие стройматериалы
«Сейчас компания расширяет производство – строит завод, где будут выпускать трубы из металла, проволоки, механизмы трансформации и пластиковые комплектующие. Объём инвестиций в проект – 2 млрд рублей. Строительство планируют завершить в IV квартале 2025 года. Отходы производства будут перерабатываться», – рассказала Зиновьева. Для реализации этого проекта компания воспользовалась поддержкой региона.
Читайте также:
Подмосковные производители представили уникальные балыки на выставке-форуме «Россия»
Жительница Подмосковья вышла в финал федеральной программы «Мама-предприниматель»
В Истре будут производить импортозамещающие стройматериалы
Лора Луганская