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Глава OMV Штерн: Существует риск остановки транзита в Австрию российского газа

18 января 2024, 08:52
Фото: istockphoto/NiseriN

Фото: istockphoto/NiseriN

Есть вероятность, что контракт на транзит российского газа в Австрию через территорию Украины, который истекает в конце 2024 года, не будет продлён. Об этом заявил глава австрийского нефтегазового концерна Альфред Штерн.

По его словам, компания предпринимает страхующие меры на этот случай, в частности, в виде диверсификации поставок. Чтобы быть готовыми к возможному прекращению поставок газа из России, руководство фирмы, в частности, организовало собственное производство в Норвегии, сказал Штерн в разговоре с изданием Presse. Кроме того, уже заключены контракты со сторонними производителями в той же Норвегии и Италии.

Глава концерна также добавил, что достигнуты договорённости с рядом американских компаний о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ), который доставляется в Австрию через голландский порт Роттердам. Риск остановки транзита российского газа через Украину высок, но компания к этому готова, заключил Штерн.

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#газ
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Экономист Гольдфайн дал оценку последствий отказа Китая и Турции работать с РФ
Экономист Гольдфайн: Российские бизнесмены найдут выход из ситуации
17 января 2024, 20:59

Фото: istockphoto.com/Maksym Kapliuk

Экономист Евгений Голдьдфайн высказал мнение о том, что при препятствии банков Китая и Турции деятельности российского бизнеса из-за новых санкционных мер США предприниматели РФ найдут выход даже из такой ситуации.
«Какое-то время будет неприятно и даже больно, но, думаю, наши предприниматели найдут способы, как даже в этих условиях обеспечить выживание своих бизнесов. Вся надежда только на гибкость ума и на то, что, кроме этих стран, есть еще другие, которые пока не полностью подчинились, и есть банковские системы, которые ушли от доллара», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Голдьдфайн.

Что касается самих Китая и Турции, то, по мнению специалиста, эти страны просто вынуждены ужесточать таким образом условия сотрудничества из-за давления на них Запада, прежде всего США.

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#льготная турция
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Экономист Ракша: Курс доллара 120-200 рублей — из области фантастики
17 января 2024, 20:09

Фото: istockphoto.com/Valeriya

Экономист Денис Ракша высказал мнение о том, что в этом году курс доллара на уровне 120-200 рублей можно не ожидать.
«Ожидать, что на валютном рынке может произойти что-то, чего не хочет ЦБ или Минфин, несколько наивно. И все озвученные курсы как, например, 120–200 рублей за доллар в 2024 году, из области фантастики», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Ракша.

Он отметил, что валютный рынок в России управляем государством, а ожидаемый уровень доллара в среднем – 90,1 рубля.

Кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица высказывал мнение о том, что будущей весной курс доллара составит 85-90 рублей.

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#рынок
#курс
#рубль
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«АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию нового товарного знака
«АвтоВАЗ» подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака с буквой Х
17 января 2024, 18:01

Фото: iStock/djedzura

Дочерняя компания российского автопроизводителя «АвтоВАЗ», ООО «Автозавод Санкт-Петербург», подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака с буквой Х. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что товарный знак выполнен в нескольких вариантах. В первом варианте буква Х выполнена серым цветом и располагается на черном фоне, а во втором варианте буква сделана черным цветом на белом фоне.

Сообщается, что под этим брендом будут выпускаться автомобили разных видов, в том силе и беспилотные, а также двигатели, запчасти и иная продукция.

Ранее президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил в интервью РИА Новости, что возможно начало производства новой модели Lada на заводе в Санкт-Петербурге уже в текущем году. Данная модель станет второй по производству на заводе «Лада Санкт-Петербург».

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#продукция
#автоваз
#петербург
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750 миллионов рублей инвестируют в производство трубопроводной арматуры
17 января 2024, 17:40

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

В подмосковное производство трубопроводной арматуры инвестируют 750 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Новый производственный комплекс для выпуска трубопроводной арматуры появится в городском округе Коломна.

«В рамках проекта до конца нынешнего года будет построен четвертый цех завода АДЛ. Инвестиции предприятия в проект составят порядка 750 млн рублей. На производстве, площадь которого составит 9,6 тыс. кв. метров, создадут 80 рабочих мест. К 2030 году новый цех будет выпускать более 2,9 млн единиц готовой продукции», – поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что для предприятия будет предусмотрено льготное налогообложение со стороны Московской области и Российской Федерации.

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#екатерина зиновьева
#подмосковье
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В Германии назвали последствия отказа от российского газа
Министр Хабек: экономика ФРГ стала менее конкурентной из-за отказа от газа из РФ
17 января 2024, 17:33

Фото: iStock/DesignRage

Министр экономики ФРГ, вице-канцлер и глава партии «Зеленые» Роберт Хабек заявил, что экономика Германии стала менее конкурентной из-за отказа от российского газа. Об этом Хабек сообщил во время выступления перед парламентом.
По словам Хабека, немецкая экономика находится в затруднительном положении из-за зависимости от топлива из РФ, а также из-за увеличения цен на энергию. Сообщается, что отрицательное влияние на экономику Германии оказывает нестабильность на мировых рынках.

Ранее немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком написал в соцсети X, что России, несмотря на санкции, удалось обогнать Германию по объему экономики, по этой причине немцам необходимо требовать ухода канцлера Олафа Шольца со своего поста.

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#экономика
#санкции
#шольц
#рф
#германия
#газ
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Путин: за десять месяцев реальный рост зарплаты в России составил 7,7%
17 января 2024, 16:04

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что зарплаты в России за 10 месяцев 2023 года выросли на 7,7% в реальном выражении. Об этом Путин сообщил на совещании с кабмином.
По словам российского лидера, такой показатель является неплохим результатом, однако, принимая в расчет инфляционные процессы, «надо сопоставлять одно с другим». Ранее глава государства рассказал, что инфляция в 2023 году составила 7,4%. Путин подчеркнул, что совместными усилиями Банка России и правительства удастся решить данную задачу по снижению.

Напомним, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что реальные зарплаты, по предварительным данным Росстата по итогам десяти месяцев 2023 года, выросли на 3,9% по сравнению с прошлым годом.

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#зарплаты
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#путин
#рф
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Путин рассказал об инфляции в России
Путин: инфляция в 2023 году составила 7,4%
17 января 2024, 15:45

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что накануне обсуждал экономическую ситуацию с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам российского лидера, инфляция в 2023 году составила 7,4%. Об этом Путин сообщил на совещании с кабмином.
Глава государства отметил, что совместными усилиями Банка России и правительства удастся решить данную задачу по снижению. Путин также подчеркнул, что хорошие показатели вышли у промышленного производства, строительства, сельского хозяйства и туризма.

Российский лидер добавил, что ВВП РФ по итогам прошлого года может быть выше 3,5%.

Ранее Владимир Путин сообщил, что в российской экономике «хорошая погода, в отличие от европейской». Президент заключил, что такая оценка является твердой и уверенной. По словам главы российского государства, РФ по паритету покупательной способности обогнала Германию, и такие тенденции нарастают.

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#владимир путин
#президент
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#доходы
#рф
#экономика
#инфляция
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Эксперт ОНФ объяснил желание властей ограничить выдачу ипотеки в России
Эксперт ОНФ Кучава назвал льготную ипотеку «большим риском» для экономики
17 января 2024, 15:12

Фото: IStock/Diy13

В Госдуму внесли законопроект о праве Центробанка ограничивать банкам выдачу ипотеки с 1 июля 2024 года. Цель — сократить рост закредитованности россиян.
Эксперт фонда «За права заёмщиков» Галактион Кучава инициативу поддержал, отметив, что ипотека – самый распространенный в России вид кредита по данным на третий квартал 2023 года. В беседе с «Радио 1» он объяснил это высоким спросом на льготные кредиты.
«Рост ипотеки наблюдался в прошлом году, особенно в третьем и четвёртом квартале, потому что люди очень много кредитов брали по льготной ипотеке. Там были выгодные условия, был низкий первоначальный взнос. И если у человека предельная долговая нагрузка в районе 80 процентов и выше, и в объёме его кредитного портфеля обязательно есть ипотека, то это большой риск в целом для экономики и банковского сектора в частности», — отметил Галактион Кучава.
Эксперт подчеркнул, что при принятии законопроекта пострадают застройщики. Сейчас спрос на рынке недвижимости превышает предложение благодаря льготным кредитам, после введения ограничений спрос может резко сократиться.

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#застройщики
#кредиты
#ипотека
#льготные кредиты
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В Щёлкове ввели в эксплуатацию шоу-рум станков для производства напольных покрытий
17 января 2024, 15:10

Фото: пресс-служба Главгосстройнадора МО

Двухэтажный производственно-складской комплекс «ЭкоПласт» с помещением для демонстрации образцов оборудования для производства напольных покрытий построили в городском округе Щёлково, областной Главгосстройнадзор выдал объекту разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба ведомства.
«В шоу-руме представлены в основном образцы зарубежных станков, использующиеся для производства ламината из пластика разных классов», — отмечается в сообщении.
Строительство производственно-складского комплекса было начато осенью 2021 года, в проект было инвестировано 73 с половиной млн рублей. На предприятии откроют 30 вакансий.

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#склад
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#рабочие места
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