Глава OMV Штерн: Существует риск остановки транзита в Австрию российского газа

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Есть вероятность, что контракт на транзит российского газа в Австрию через территорию Украины, который истекает в конце 2024 года, не будет продлён. Об этом заявил глава австрийского нефтегазового концерна Альфред Штерн.
Глава концерна также добавил, что достигнуты договорённости с рядом американских компаний о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ), который доставляется в Австрию через голландский порт Роттердам. Риск остановки транзита российского газа через Украину высок, но компания к этому готова, заключил Штерн.
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