ТАСС: Товарооборот России и Китая достиг рекордной отметки в $240 млрд

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В предыдущий раз рекорд российско-китайского товарооборота был зафиксирован в декабре 2023 года. Тогда за период с января по ноябрь он увеличился на 26,7% в годовом исчислении, достигнув исторической отметки в $218,17 млрд.
В свою очередь, КНР направляет в Россию широкий перечень товаров, включая смартфоны, промышленное и специализированное оборудование.
Ранее сообщалось, что за 10 месяцев 2023 года товарооборот России и Индии за десять месяцев этого года вырос вдвое, тоже достигнув рекордных показателей. В общей сложности товарооборот стран достиг отметки в 54,7 миллиардов долларов, данная цифра в два раза превышает ту, что наблюдалась в этот же период год назад.
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