В Кашире откроют производство уникальных контейнеров для сжиженного газа

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Производство танк-контейнеров для хранения и транспортировки сжиженного газа запустит на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кашира» компания «Крио-СПГ», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«На предприятии будут выпускать танк-контейнеры с характеристиками, практически не имеющими аналогов. Масса этих контейнеров будет небольшой, однако они будут отличаться большой прочностью и долговечностью. Хранить газ в таком танк-контейнере можно будет не менее 60 дней», — отмечается в сообщении.Для производства будет построено здание площадью около 10 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект составят 3 миллиарда рублей. Благодаря новому производству в регионе появится еще около 100 рабочих мест.
В настоящее время контейнеры для хранения и перевозки сжиженного газа Россия вынуждена закупать за рубежом, так что новое подмосковное производство будет играть большую роль в импортозамещении.
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