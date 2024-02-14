Глава «Роскосмоса» Борисов: Появлению SpaceX в РФ поможет рынок, а не «пендель»

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Российские частные инвесторы начнут активно вкладываться в рынок космических услуг только в том случае, если увидят в этом выгоду. «Пендели» от государства в данном случае не помогут.
Такое мнение высказал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, выступая на конференции на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Он отметил, что компания Илона Маска SpaceX потому и преуспела, что попала в тренд. Эксцентричный миллиардер сумел разглядеть будущее космической связи и интернета, привлёк инвесторов и сполна воспользовался востребованностью своего продукта.
Борисов подчеркнул также, что России необходимо срочно увеличивать темпы производства многоспутниковых группировок, так как в этом аспекте она отстаёт не только от США и Китая, но и от Великобритании. Активная работа с частными компаниями может помочь изменить ситуацию в лучшую сторону к 2030 году, сказал глава «Роскосмоса».
Он также добавил, что даже в нынешних не слишком благоприятных условиях есть восемь частных российских производителя, готовых в рамках нового федерального проекта создавать собственные спутники, при гарантии выкупа их услуг.
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Борисов подчеркнул также, что России необходимо срочно увеличивать темпы производства многоспутниковых группировок, так как в этом аспекте она отстаёт не только от США и Китая, но и от Великобритании. Активная работа с частными компаниями может помочь изменить ситуацию в лучшую сторону к 2030 году, сказал глава «Роскосмоса».
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Александр Бойцов