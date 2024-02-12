Маск отреагировал на сообщения о продаже Starlink России

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Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его компания SpaceX не осуществляла продажу терминалов Starlink непосредственно или косвенно в Россию.
Таким образом он отреагировал на сообщения СМИ о предполагаемой продаже терминалов спутникового интернета SpaceX в Россию.
Инженер из Киева Олег Кутков ранее заявил, что российские военные все чаще используют терминалы Starlink Илона Маска в зонах проведения спецопераций (СВО).
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«По нашей информации, терминалы не были проданы прямо или косвенно в Россию», — написал он, утверждая, что это утверждение категорически неверно.
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Артем Кузьмин