Глава ЦБ Набиуллина готовится принять «супержёсткое» решение

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в декабре может принять «супержёсткое» решение. Об этом в беседе с «Царьградом» рассказал президент Ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин.
Речь идёт об очередном повышении показателя ключевой ставки. Так, ряд специалистов уверен, что к 15 декабря она вырастет до 17%.
По словам Бабкина, денежно-кредитная политика во всё время возглавления Набиуллиной Банка России была жёсткой, но сейчас она стала «супержёсткой».
Специалист рассказал «Царьграду», что ключевая ставка в размере 4-6% уже была слишком завышенной, а показатели в 15-17% – это «какие-то астрономические цифры». Это связано с тем, что даже при 6% происходит блокировка инвестиций, оказывается давление на всю экономику страны.
Бабкин добавил, что ключевая ставка 15-17% практически не имеет аналогов не только в истории России, но и во всём мире.
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По словам Бабкина, денежно-кредитная политика во всё время возглавления Набиуллиной Банка России была жёсткой, но сейчас она стала «супержёсткой».
Бабкин добавил, что ключевая ставка 15-17% практически не имеет аналогов не только в истории России, но и во всём мире.
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Анастасия Чинкова