Некоторым категориям россиян станет сложнее взять кредит

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Центробанк с января ужесточит лимиты на выдачу потребительских кредитов и кредитных карт тем клиентам, чьи показатели долговой нагрузки находятся в диапазоне между 50% и 80%. Об этом сообщается на сайте регулятора.
В Банке России пояснили, что быстрее всего растут долги клиентов банков, специализирующихся на предоставлении кредитных карт. Причём большая часть кредитования (82%) осуществляется по картам, выданным ещё до введения макропруденциальных лимитов (МПЛ).
Вместе с тем, доля задолженности по кредитам с предельной долговой нагрузкой свыше 80% снизилась на фоне их запуска с 34% до 31%. Но, несмотря на это, её показатели по-прежнему высоки.
Таким образом, чтобы ускорить переход к сбалансированной структуре кредитования Банк России принял решение ужесточить МПЛ по таким кредитам на I квартал 2024 года.
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Вместе с тем, доля задолженности по кредитам с предельной долговой нагрузкой свыше 80% снизилась на фоне их запуска с 34% до 31%. Но, несмотря на это, её показатели по-прежнему высоки.
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Анастасия Чинкова