Глава ВТБ Костин: SWIFT следует «убить»

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Глава ВТБ Андрей Костин призвал полностью уходить от использования международной платежной системы SWIFT. Об этом он заявил на конференции Data Fusion 2024.
«Цифровые расчеты — неотъемлемая часть для того, чтобы обрести суверенитет, в том числе в международных расчетах. Хотя наши как бы противники тоже двигаются в этом направлении. SWIFT объявил, что они тоже будут проводить скоро цифровые расчеты через себя», — сказал он.Нам SWIFT надо убирать, надо полностью от него отказать в наших расчетах, сказал он.
Глава банка рассказал, что ВТБ принимает участие в пилотном проекте по цифровому рублю, в том числе в области трансграничных расчетов.
Напомним, что более 98% финансовых операций внутри страны проходят через российский аналог SWIFT. Это система передачи финансовых сообщений (СПФС). Для снижения рисков с 2023 года все российские банки должны при обмене финансовой информацией по внутрироссийским операциям использовать ее или аналогичную российскую.
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