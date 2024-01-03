Госдолг США превысил 34 триллиона долларов

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Согласно информации, опубликованной на сайте Министерства финансов США, государственный долг Соединенных Штатов Америки перевалил за отметку в 34 триллиона долларов.
Япония сохраняет лидерство по объему инвестиций в государственные облигации США, с вложениями в ценные бумаги, достигшими 1,09 триллиона долларов к октябрю. Китай занял второе место со значительно меньшим показателем в 769,6 миллиарда, а тройку лидеров замкнула Великобритания с инвестициями на уровне 693 миллиарда.
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