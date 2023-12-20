Украина получила от Евросоюза €150 млн на восстановление инфраструктуры

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Украинские власти получили от Евросоюза грант на 150 миллионов евро. Об этом сообщили в Минфине Украины.
Ранее сообщалось, что США предлагают передать Украине замороженные активы РФ с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Уточняется, что транш является неким «авансом», входящим в компенсацию Украине с российской стороны.
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Екатерина Коршунова