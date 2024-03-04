Госдолг Украины на душу населения с 2014 года вырос в четыре раза

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Государственный долг Украины на одного жителя страны за последние девять лет вырос в четыре раза — до $5,5 тыс., подсчитали РИА Новости, основываясь на данных украинского Минфина.
Известно, что с 2014 года госдолг страны увеличился в 2,4 раза, а за последние два года — в 1,5 раза, до $145,3 млрд.
Основной рост произошел во внешней задолженности. Девять лет назад она была на отметке $31 млрд, два года назад— $64 млрд, а по итогам прошлого года достигла почти $95 млрд.
Таким образом, в 2014 году долг страны на одного украинца составлял $1,4 тыс., в 2021 году — $2,4 тыс., а в текущем году — $5,5 тыс.
В конце февраля евродепутаты одобрили создание очередного фонда помощи Киеву объемом в €50 млрд. Эти средства предполагается выделять Украине до 2027 года. При этом €33 млрд из них, или $35,8 млрд (по среднему курсу в 2024 году), — в виде кредитов. С учетом этого госдолг на одного украинца рискует увеличиться в ближайшие годы по меньшей мере до $6,9 тыс.
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Основной рост произошел во внешней задолженности. Девять лет назад она была на отметке $31 млрд, два года назад— $64 млрд, а по итогам прошлого года достигла почти $95 млрд.
В конце февраля евродепутаты одобрили создание очередного фонда помощи Киеву объемом в €50 млрд. Эти средства предполагается выделять Украине до 2027 года. При этом €33 млрд из них, или $35,8 млрд (по среднему курсу в 2024 году), — в виде кредитов. С учетом этого госдолг на одного украинца рискует увеличиться в ближайшие годы по меньшей мере до $6,9 тыс.
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Ювелина Бернст