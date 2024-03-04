Госдолг Украины на душу населения с 2014 года вырос в четыре раза

В Швейцарии прошли референдумы по двум законопроектам — о введении 13-й пенсии и о повышении пенсионного возраста с 65 до 66 лет. Первый был принят, второй — отклонен, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу швейцарского правительства.