Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ с максимальной ставкой 22%

По итогам первых пяти месяцев 2024 года суммарные объемы поставок гречихи из России в Китай выросли почти в четыре раза и достигли уровня в 93,7 тысячи тонн. О резком росте экспорта этого вида агропродукции из РФ в КНР сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт».