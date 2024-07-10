Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ с максимальной ставкой 22%

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Госдума приняла закон, согласно которому с 2025 года будет введена прогрессивная шкала НДФЛ со ставками от 13% до 22%, проценты будут зависеть от размера доходов граждан.
Теперь ставка 13% сохранится только для тех людей, чей доход не превышает 2,4 млн в год. 15% будут платить те, кто получает до пяти млн в год, при этом те, кто зарабатывает до 20 млн, будут выплачивать 18%, а на доход до 50 млн налоговая ставка составит 20%. Все остальные доходы сверх этой величины будут облагаться по самой высокой ставке в 22%.
Кроме того, данным законом будет увеличен предельный размер дохода, до достижения которого могут применяться стандартные налоговые вычеты по НДФЛ, с 350 до 450 тысяч рублей. Также будут увеличены и размеры налоговых вычетов на второго ребенка до 2800 рублей, а на третьего и последующих – до 6000 рублей.
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