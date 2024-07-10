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Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ с максимальной ставкой 22%

10 июля 2024, 10:04
Фото: iStock/mizar_21984

Фото: iStock/mizar_21984

Госдума приняла закон, согласно которому с 2025 года будет введена прогрессивная шкала НДФЛ со ставками от 13% до 22%, проценты будут зависеть от размера доходов граждан.


Теперь ставка 13% сохранится только для тех людей, чей доход не превышает 2,4 млн в год. 15% будут платить те, кто получает до пяти млн в год, при этом те, кто зарабатывает до 20 млн, будут выплачивать 18%, а на доход до 50 млн налоговая ставка составит 20%. Все остальные доходы сверх этой величины будут облагаться по самой высокой ставке в 22%.

Кроме того, данным законом будет увеличен предельный размер дохода, до достижения которого могут применяться стандартные налоговые вычеты по НДФЛ, с 350 до 450 тысяч рублей. Также будут увеличены и размеры налоговых вычетов на второго ребенка до 2800 рублей, а на третьего и последующих – до 6000 рублей.

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Более 13 тысяч иностранных компаний пришли в Россию после февраля 2022 года
10 июля 2024, 03:39

Фото: iStock/opolja

Свыше 13 тысяч иностранных компаний начали работать в России после февраля 2022 года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные сервиса «БИР-Аналитик».
Отмечается, что с 25 февраля 2022 года по настоящее время в России было зарегистрировано 13 378 компаний с иностранной собственностью.

Больше всего таких компаний открылось в Москве (7177), в Московской области – 897 компаний, в Санкт-Петербурге – 674 компании. В новых регионах страны открылась 121 иностранная организация.

Большая часть пришедших в Россию компаний задействована в сфере оптовой торговли (4565), розничной торговли (2080), строительной отрасли (1001) и торговле автомобилями и мотоциклами (666).

Кроме того, с февраля 2022 года в Россию пришли 2573 компании, которые одновременно находятся во владении иностранных представителей и резидентов России.

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#бизнес
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Подмосковные предприниматели с начала года получили более 50 участков за 1 рубль
09 июля 2024, 22:26

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Более 30 компаний Московской области с начала года присоединились к программе «Земля за 1 рубль».
Об этом зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2024». По её словам, все планируют реализовать в регионе инвестпроекты, направленные на укрепление технологического суверенитета России.
«С начала текущего года мы предоставили инвесторам 54 участка по программе «Земля за 1 рубль» для реализации 33 инвестиционных проектов. Объём заявленных инвестиций составляет порядка 20 млрд рублей. Запуск новых предприятий позволит создать в регионе более 1,3 тыс. рабочих мест», – пояснила Зиновьева.
Подобрать земельный участок и подать заявку на его получение в рамках программы «Земля за 1 рубль» можно в режиме одного окна на Инвестпортале Московской области.

Подать заявку на получение земельного участка в аренду без торгов по ставке 1 рубль в год могут предприниматели, готовые развивать бизнес в области сельского хозяйства, производства продуктов и одежды, химии, лекарств, электроники, оптических и пластмассовых изделий и другой импортозамещающей продукции.

Земля предоставляется в аренду на три года. Если предприниматель за это время полностью реализовал бизнес-план, он может выкупить его за 15% от кадастровой стоимости.

Инвестор может выбрать доступную локацию для проекта на инвестиционной карте Подмосковья. Также он может подать заявку на подбор участка по ссылке.
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Озвучено самое важное направление сотрудничества Белоруссии с Россией
В Минэкономики Белоруссии назвали микроэлектронику важным направлением
09 июля 2024, 19:46

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Заместитель министра экономики Белоруссии Мария Мажинская заявила, что Россия и Белоруссия ведут сотрудничество по базовым отраслям экономики, важной из которых является производство микроэлектроники.
«Это базовые отрасли экономики. Это, конечно же, микроэлектроника. Здесь мы активно производим импортозамещающие компоненты, которые являются актуальными как для предприятий РФ, так и для предприятий Белоруссии. Также мы взаимодействуем по таким направлениям, как подшипники. В целом с РФ порядка 26 проектов мы реализуем», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Мажинская.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, что Россия заинтересована в том, чтобы Союзное государство РФ и РБ участвовало во всех международных процессах единым фронтом.

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#белоруссия
#экономика
#производство
#сотрудничество
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В Подмосковье запустят новое производство смузи и вафель
09 июля 2024, 17:54

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Новое производство по выпуску смузи, напитков и вафель начала строить подмосковная фирма «Первая зелёная компания» на территории Пушкинского городского округа, объём инвестиций в проект оценивается в 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Строительство производственно-складского комплекса уже началось. Ввести предприятие в эксплуатацию инвестор планирует в третьем квартале 2026 года. Здесь будет создано 80 рабочих мест», — отметила глава регионального министерства Екатерина Зиновьева.
Сначала на предприятии будут выпускать только смузи, затем запустят производство вафель и напитков. В год планируется выпускать свыше миллиона единиц продукции под брендом Moozi.

В настоящее время продукцию этого бренда компания выпускает на площадях, взятых в аренду в Пушкинском округе. После запуска нового предприятия компания сможет не только нарастить объёмы производства, но и расширить ассортимент.

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#строительство
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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Болгария подала в суд на «Газпром» и требует вернуть 400 млн евро
09 июля 2024, 16:34

Фото: istockphoto / Max Zolotukhin

Болгария подала иск на 400 млн евро к «Газпрому» из-за прекращения поставок газа.
Болгарский государственный газовый дистрибутор Bulgargaz подал иск к «Газпрому» о возмещении убытков на сумму 400 миллионов евро в связи с прекращением поставок газа в 2022 году. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление компании.

Иск был подан 8 июля в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже.
В мае Bulgargaz предупредил, что попытается получить компенсацию от российской компании «Газпром экспорт» напрямую. Если переговоры не увенчаются успехом, компания подаст иск в арбитраж.

31 марта 2022 года президент Владимир Путин подписал указ о специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа. Оплата газа должна осуществляться исключительно в рублях после 1 апреля.

Для иностранных покупателей в Газпромбанке открывались специальные рублёвые и валютные счета «К». Покупатель платит за газ в валюте, а Газпромбанк конвертирует её в рубли и переводит «Газпрому». Если условие не исполнено, поставки прекращаются.

«София отказалась от новой системы оплаты, увидев в ней «значительные риски для Болгарии». Болгарские чиновники сомневались в эффективности тяжбы с «Газпромом». Сообщалось также о намерении продолжать получать российский газ в рамках существующего контракта», — говорится в сообщении.

Власти ЕС запретили юридическим компаниям оказывать услуги российским компаниям. Москва считает это препятствием для справедливого судебного разбирательства в ЕС.

Российские суды запретили европейским контрагентам «Газпрома» обращаться в зарубежные суды и арбитражные институты.

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#болгария
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Подмосковье стало вторым в рейтинге эффективности реализации промполитики
09 июля 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковье заняло второе место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в регионах России. Рейтинг составлен Минпромторгом. Его результаты представлены на площадке выставки «ИННОПРОМ-2024». Награду вручил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.
«Московская область уже три года подряд входит в тройку рейтинга эффективности реализации промышленной политики в регионах страны. При этом второй год подряд Подмосковье – на втором месте. Это высокая и важная оценка работы правительства региона. В регионе создана развитая инфраструктура для бизнеса. Это более 90 индустриальных площадок, созданных для работы предприятий: ОЭЗ, индустриальные парки и технопарки», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Кроме того, по её словам, в Подмосковье приняты меры поддержки предпринимателей. А для их комфортной работы запущен новый онлайн-сервис «Путь инвестора». Он позволяет упростить процесс реализации проектов для инвесторов и увеличить скорость их запуска.

Зампред добавила, что в результате такого подхода к ведению промышленной политики в Подмосковье реализуется 313 проектов технологического суверенитета в разных областях промышленности. 107 таких проектов уже запущено.

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#рейтинг
#московская область
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Федрезерв США: дальнейшее заимствование невозможно из-за огромного госдолга
09 июля 2024, 13:44

Фото: istockphoto / alfexe

Федеральная резервная система США объявила, что дальнейшее заимствование невозможно из-за огромного государственного долга. Это может негативно сказаться на всех сферах жизни.
Американские финансовые обязательства достигли 35 триллионов долларов и, по мнению наблюдателей, их необходимо покрывать за счет заимствований, так как расходы бюджета и дефицит растут.

В Bank of America заявили, что госдолг увеличивается на триллион каждые сто дней, а в МВФ ожидают его рост до 123% ВВП в 2024 году и до 140% к 2032 году. В России он составляет менее 20% ВВП.

С 2008 года госдолг США увеличивался. Ситуация усугубилась из-за расходов на помощь Украине, списание студенческих кредитов и медицинскую страховку. При Байдене финансовые обязательства выросли ещё на 7 трлн долларов.

Демократической партии нужны голоса, и они всё больше тратят на социалку перед выборами. В Федрезерве забили тревогу.

В Америке есть проблемы с экономикой и обороноспособностью. На обслуживание долга уходит два процента ВВП, а ставки растут. Только на обслуживание долга тратят $601 млрд в год. Это не по карману даже Вашингтону.

«Если вы посмотрите на цифры, то поймете, что США никогда не смогут погасить долги, поэтому проблем не избежать», — отметил в интервью РИА Новости известный инвестор Джим Роджерс.

Американский доллар по-прежнему остается основной резервной валютой, но если финансовая стабильность США нарушится, это может привести к серьезным потрясениям на мировых рынках.

«Если произойдет дефолт, то безрисковые активы потеряют свою ценность. Обвалятся фондовые рынки, возникнет эффект домино долговых кризисов в других странах, упадут цены на сырье, вырастут процентные ставки и подорожают кредиты», — отмечает вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова.

Падение курса доллара и кредитоспособности США приведет к тому, что страны и организации будут с необеспеченными активами. Дефолт возможен, но технический. США лишились наивысшего кредитного рейтинга, и это станет триггером для дальнейшего «бегства от доллара».

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#сша
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#цены
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Bloomberg раскрыл размер доходов богатейших миллиардеров России за год
Bloomberg: Богатейшие миллиардеры России получили более ₽1 трлн дивидендов
09 июля 2024, 11:45

Фото: istockphoto/mirza kadic

С 2023 года богатейшие российские миллиардеры получили дивиденды от вложенного капитала на сумму свыше одного триллиона рублей. Список крупнейших получателей дивидендов возглавил бывший президент нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов.
По данным информационного агентства Bloomberg, сумма его доходов за этот период составила 186 миллиардов рублей. В нынешнем году бизнесмен впервые возглавил рейтинг российских миллиардеров по версии Forbes. Его состояние выросло с 20Ю5 до 28,6 миллиарда долларов.

В топ-3 крупнейших получателей дивидендов среди российских бизнесменов также вошли основной бенефициар череповецкого сталелитейного гиганта «Северсталь» Алексей Мордашов (148 миллиардов рублей) и председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (121 миллиард рублей).

Совокупное состояние миллиардеров из РФ, входящих в топ-500 рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), в январе-июне увеличилось в общей сложности на 28,749 миллиарда долларов и достигло уровня в 354,99 миллиарда.

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В России резко увеличились поставки агропродукции в Китай
«Агроэкспорт»: экспорт гречихи в Китай выросли в четыре раза
08 июля 2024, 13:50

Фото: IStock/Olena Vasylieva

По итогам первых пяти месяцев 2024 года суммарные объемы поставок гречихи из России в Китай выросли почти в четыре раза и достигли уровня в 93,7 тысячи тонн. О резком росте экспорта этого вида агропродукции из РФ в КНР сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт».
Согласно оценкам организации, Россия поставила китайским партнерам этого вида продукции на сумму около 35 миллиона долларов. Для сравнения, в прошлом году общий объем экспорта составил менее 13 миллионов. Уточняется, что Россия является крупнейшим экспортером гречихи в Китай.

Ранее сообщалось, что Россия также увеличила количество поставок пшеницы на китайский рынок. Объемы показателей выросли почти в 10 раз. Тем не менее, Россия не вошла даже в тройку экспортеров этого вида товара.

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