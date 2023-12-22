Греф предложил приватизировать Сбербанк

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Приватизация Сбербанка позволила бы повысить привлекательность всего рынка и вложить полученные средства в реализацию различных государственных проектов. С таким предложением в эфире телеканала «Россия 24» выступил глава банка Герман Греф.
Он отметил, что стоит приватизировать подавляющее большинство государственных компаний, в том числе и Сбербанк, который имеет довольно привлекательный актив, а значит будет быстро выкуплен.
По словам Грефа, государство могло бы приватизировать 25% Сбербанка, что повлекло бы за собой повышение инвестиционной привлекательности российского рынка и стимулировало бы весь финансовый рынок.
Полученные средства государство могло бы потратить на реализацию различных инфраструктурных проектов, в частности, на строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей.
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По словам Грефа, государство могло бы приватизировать 25% Сбербанка, что повлекло бы за собой повышение инвестиционной привлекательности российского рынка и стимулировало бы весь финансовый рынок.
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Анастасия Чинкова