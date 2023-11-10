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Производитель из США персональных компьютеров и принтеров Hewlett Packard приступила к ликвидации российской «дочки» HP Inc. Такая информация приводится в выписке компании в Едином госреестре юрлиц.
«Срок ликвидации общества с ограниченной ответственностью 23.10.2024», - говорится в документе.
В прошлом году компания приняла решение полностью прекратить свою деятельность в России из-за конфликта с Украиной. Цена такого решения обошлась компании в $23 млн. Эти данные следуют из финансовой отчетности.
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