Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Haval отзовёт в РФ 55 тысяч автомобилей

Haval отзовёт в РФ 55 тысяч автомобилей

09 ноября 2023, 14:05
Фото: iStock/Dmitrii Guldin

Фото: iStock/Dmitrii Guldin

Российский представитель Haval ООО «Хавейл мотор мануфэкчуринг рус», добровольно отзывает 55 тысяч автомобилей, проданных в период с июля 2022 года по июнь 2023 года для дооснащения системой вызова экстренных оперативных служб. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.
«Отзыву подлежат 55000 автомобилей Haval F7, F7x, Jolion, Dargo изготовленных в период с июля 2022 года по июнь 2023 года с VIN-кодами согласно приложению», - говорится в сообщении.

Уточняется, что данные автомобили не оснащены устройством вызова экстренных оперативных служб, подключаемых к госинформсистеме «Эра-Глонасс». Таким образом, на всех отзываемых автомобилях будет выполнено плановое дооснащение данными системами бесплатно.


Владельцы автомобилей будут проинформированы о проведении необходимых работ. Также они могут самостоятельно определить, попадает ли их автомобиль под отзыв на сайте Росстандарта.

Читайте также:

Автоэскперт Шкуматов прокомментировал разрешение на регистрацию авто без ОСАГО

Госдума одобрила в первом чтении регистрацию автомобилей без полиса ОСАГО

Житель Воронежа получил штраф за то, что почесался за рулём
#автомобили
#автомобиль
#данные
Читайте нас в
Финансовый эксперт: закон о социальных вкладах нужен, чтобы вернуть деньги банкам
Финансовый эксперт Михеев назвал настоящую цель социальных вкладов
06 декабря 2023, 13:30

Фото: IStock/Maria Saifutdinova

Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий возможность гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей.
Управляющий активами инвестиционной компании «Cresco Finance» Дмитрий Михеев рассказал в беседе с «Радио 1», что за последний год россияне массово выводят деньги за границу, из-за чего страдают российские банки. По мнению эксперта, социальные вклады были придуманы для возвращения капитала в РФ.
«Скорее всего банки пытаются таким образом привлечь дополнительные средства, потому что в последнее время мы наблюдаем достаточно серьёзный отток капитала из страны. За последнее время вывод средств в Арабские Эмираты вырос на 97% по сравнению с прошлым годом. Я думаю, что такими услугами банки просто планируют компенсировать оттоки из собственного кармана», — отметил Михеев.
Финансовый эксперт подчеркнул, что получить доход с таких вкладов будет крайне трудно. Однако это поможет некоторым россиянам научиться откладывать деньги.

Читайте также: 

Инвестбанкир Коган предсказал максимальный рост золота и серебра

Экономист Родин предупредил о потере всего дохода при досрочном снятии вклада

В России ожидают всплеск банкротства в 2024 году
#деньги
#эксперт
#радио
#банки
#страны
#компании
#россияне
#вклады
#рф
Читайте нас в
Россия в этом году заработала на экспорте нефти больше, чем до начала СВО
Bloomberg: Россия в этом году заработала на экспорте нефти больше, чем до СВО
06 декабря 2023, 12:40

Фото: iStock/1971yes

Чистые доходы России от продажи нефти в октябре составили 11,3 млрд долларов, что стало самым высоким показателем с начала спецоперации на Украине. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на расчёта Минфина РФ.
За первые девять месяцев этого года российские и теневые владельцы флота перевезли свыше 70% нефтяных грузов России. Это позволило сохранить контроль над экспортом, при этом постепенно повышая цены. 

Россия экспортировала порядка 3,5 млн баррелей нефти в сутки. Около 11 млрд долларов было затрачено на спред доставок. Часть этих средств являются законными расходами на доставку, но большая их часть прошла через тайных торговцев и неизвестные транспортные компании. 

Власти Греции, у чьего побережья проходят суда с российской нефтью, утверждают, что не могут предотвратить тайные перевозки. При этом отмечают, что именно на судах, принадлежащих Греции, в этом году было перевезено рекордное количество российской нефти. Такие показатели не сравнятся ни с одной другой страной, кроме самой России. 

Читайте также:

Politico: Введенный Западом потолок цен на российскую нефть провалился

Страны ОПЕК договорились о дополнительных сокращениях добычи нефти

«Транснефть» урегулировала спор с «Роснефтью»
#нефть
#россия
#сво
#перевозки
#цены
#доходы
Читайте нас в
«ЮMoney» приступил к дистанционному выпуску банковских карт для иностранцев
06 декабря 2023, 11:38

Фото: iStock/Sitthiphong

Сервис денежных переводов «ЮMoney», принадлежащий Сбербанку, начал дистанционно выпускать карты и открывать счета для иностранных граждан. Об этом в беседе с РБК рассказал первый зампред правления банка Кирилл Царев.
По его словам, для оформления новой карты граждане других государств должны установить приложение «ЮMoney» для Android, после чего осуществить выпуск виртуальной карты. Физическую пластиковую карту можно получить на территории России, например, в аэропорту Шереметьево. Карта будет подключена к российской национальной платёжной системе «Мир». Для пополнения бесплатной в обслуживании карты будет необходим банкомат Сбера. 

При этом, по словам Царева, клиентам не обязательно получать карту, поскольку её виртуальная версия будет иметь полноценный функционал. 

Покупки также можно будет совершать по QR-коду и NFC. 

Читайте также:

В Сбербанке ответили на заявления ФАС о навязывании услуг

ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка по поводу навязывания услуг

Разработчиков «Сбера» вызвали в прокуратуру из-за сгенерированного нейросетью флага РФ
#сбербанк
#банковская иностранцы
#россия
Читайте нас в
В Сбербанке ответили на заявления ФАС о навязывании услуг
В Сбербанке убеждены, что не нарушали антимонопольные законы
06 декабря 2023, 10:13

Фото: РИА Новости/Макс Ветров

Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев сообщил, что банк не нарушает антимонопольное законодательство при страховании ипотечного кредитования.
Днём ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что возбудила дело против Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни». Такая мера принята в связи с выявлением признаков заключения антиконкурентного соглашения при страховании ипотеки. 

Царев отметил, что Сбербанк регулярно запускает новые продукты и модернизирует уже имеющиеся. Так, например, был улучшен пакет услуг «Домклик Плюс», в который также входит полис «Сбербанк страхование жизни». 

По словам представителя банка данный пакет не нарушает антимонопольное законодательство. 

В компании отметили, что ещё не получали соответствующих документов от ФАС. Как только они будут получены, в компании смогут дать более развёрнутый комментарий. 

Читайте также:

ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка по поводу навязывания услуг

ФАС: Альфа-банк в третий раз за месяц нарушает закон о рекламе

Правительство Московской области и Сбербанк подписали договор о сотрудничестве
#сбербанк
#фас
#дело
#продукты
#страхование
#ипотека
Читайте нас в
Глава «Балтики» Боллоев предложил национализировать компанию
«Ведомости»: президент «Балтики» Боллоев предложил национализировать компанию
06 декабря 2023, 09:52

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев предложил национализировать фирму. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Отмечается, что Боллоев направил письмо главе Росимущества Вадиму Яковенко, сообщил, что национализация компании – «единственный выход из сложившейся ситуации». 

Такое предложение поступило в связи с тем, что датская пивоваренная компания Carlsberg Group не приняла условия возможной сделки, предложенные российской стороной после перехода «Балтики» под временное управление Росимущества. 

По оценке Боллоева, балансовая стоимость основных средств компании составляет 17 миллиардов рублей. Однако необходимо провести обновление технологического оборудования и программного обеспечения, поскольку датская компания недостаточно вложилась в развитие своих площадок на территории России. 

Вместе с тем президент компании упрекнул Carlsberg в «политике планомерного снижения выпуска продукции» под брендом «Балтика». В связи с этим, учитывая одностороннее расторжение лицензионного соглашения датской компанией, она может столкнуться со снижением объёмных и доходных показателей до 50%. Боллоев отметил, что решить возникшие проблемы не удастся без национализации и поддержки со стороны государства. 

Читайте также:

Компания Carlsberg угрожает России международным судом из-за «Балтики»

Гендиректор Carlsberg Ааруп-Андерсен заявил, что Россия украла бизнес компании

В МИД РФ ответили на обвинения главы концерна Carlsberg в адрес России
#компании
#россия
#бизнес
Читайте нас в
В Госдуме одобрили закон о социальных банковских вкладах
В Госдуме одобрили закон о социальных банковских вкладах до 50 тысяч рублей
06 декабря 2023, 04:49

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, который позволяет гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады до 50 тысяч рублей. Об этом говорится на официальном сайте нижней палаты российского парламента.
Согласно законопроекту, россияне с низким уровнем дохода, получающие финансовую поддержку, смогут открывать социальные банковские счета и вклады. Так, максимальная сумма социального вклада не должна превышать 50 тысяч рублей.

Проценты по таким вкладам будут выплачиваться по переменной ставке, которая должна быть не меньше ключевой ставки Банка России на дату начисления процентов плюс один процентный пункт.

Отмечается, что банки не смогут взимать оплату за открытие социального вклада, и совершение операций в пределах 15 тысяч рублей ежемесячно.

Читайте также:

RT: Доля российских и китайских машин на авторынке РФ превысила 90%

Экономист Остапкович: Без опыта инвестирования лучше не вкладываться в золото

Экс-министр Улюкаев похвалил Набиуллину и назвал экономику России «двухконтурной»
#банки
#министр
#россияне
#вклады
#рф
Читайте нас в
RT: Доля российских и китайских машин на авторынке РФ превысила 90%
06 декабря 2023, 00:30

Фото: iStock/SergeyTikhomirov

В России на авторынке менее чем за два года доля китайских и российских авто превысила 90%. Об этом пишет RT со ссылкой на данные «Автостата».
Отмечается, что среди отечественных марок самыми популярными стали Lada и «Москвич», а среди китайских — Haval, Chery, Changan, Exeed, Geely и Omoda, пишет RT.

Специалисты утверждают, что такая тенденция обусловлена уходом из России иностранных брендов. Кроме того, около половины продаваемых в стране автомобилей создаются на российских предприятиях, а другие завозятся из КНР.

«С учётом последних тенденций в 2023-м продажи новых авто в России отыграют около половины прошлогодних потерь, а в 2024-м смогут практически выйти на докризисный уровень», — говорится в публикации.

Читайте также:

В Московской области проверили 2,4 тысячи такси

В «АвтоВАЗе» раскрыли число произведенных Lada Granta в 2023 году

Автоэксперт Кадаков заявил о росте продаж новых автомобилей в России
#авто
#специалисты
#россия
#рынок
#автомобили
Читайте нас в
Минфин США внес в санкционные списки по России и Белоруссии 13 физлиц и 20 юрлиц
05 декабря 2023, 20:33

Фото: iStock/AlexLMX

Министерство финансов Соединенных Штатов внесло в санкционные списки по РФ и Белоруссии 13 физических лиц и 20 юридических лиц. Об этом говорится в документе ведомства.
Отмечается, что под рестрикции попали концерн «Беллесбумпром», ММЗ имени С. И. Вавилова - управляющая компания холдинга «БелОМО», ОАО «Зенит-БелОМО», Научно - производственный холдинг точного машиностроения «Планар», управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания», РУП «Белтаможсервис» и граждане Белоруссии, РФ, а также других государств.

Ранее сообщалось, что США распространили антироссийские санкции на три судоходные компании и три нефтяных танкера. 

Напомним,  пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что санкции продлятся долго. По его словам, США будут продолжать попытки оказывать давление на Россию и на международные отношения.

Читайте также:

США расширили антироссийские санкции на три компании и три танкера

Курс доллара на Мосбирже превысил 92 рубля впервые с 13 ноября

В Кремле уверены, что санкции против России сохранятся долгие годы
#сша
#санкции
#управляющая компания
#компании
#дмитрий песков
#отношения
#рф
Читайте нас в
Мишустин: С начала года производство военной техники в РФ выросло в разы
05 декабря 2023, 19:09

Фото: сайт Кремля

Производство бронетанковой техники за 11 месяцев 2023 года выросло в три раза, а авиационной техники и беспилотников — в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Выступая на заседании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, глава кабинета министров также сообщил о пятикратном росте выпуска изделий техники связи, средств поражения радиоэлектронной борьбы и разведки.

Глава российского правительства также рассказал, что к настоящему времени для оборонных нужд удалось использовать более 360 предприятий, осуществить ввод в эксплуатацию примерно 37 тысяч единиц оборудования и привлечь в сферу военного производства дополнительно свыше 520 тысяч работников.

Читайте также:

В России утвердили стратегию развития отрасли связи

В России утвердили бюджет на три года

Кабмин РФ выделил 89,5 млрд рублей на выплату единовременного детского пособия
#рф
#премьер-министр
#михаил мишустин
#совещание
#правительство
#производство
Читайте нас в
Достижения.рф