Haval отзовёт в РФ 55 тысяч автомобилей

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Российский представитель Haval ООО «Хавейл мотор мануфэкчуринг рус», добровольно отзывает 55 тысяч автомобилей, проданных в период с июля 2022 года по июнь 2023 года для дооснащения системой вызова экстренных оперативных служб. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.
«Отзыву подлежат 55000 автомобилей Haval F7, F7x, Jolion, Dargo изготовленных в период с июля 2022 года по июнь 2023 года с VIN-кодами согласно приложению», - говорится в сообщении.
Уточняется, что данные автомобили не оснащены устройством вызова экстренных оперативных служб, подключаемых к госинформсистеме «Эра-Глонасс». Таким образом, на всех отзываемых автомобилях будет выполнено плановое дооснащение данными системами бесплатно.
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