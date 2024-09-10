«Хотелось бы верить»: Эксперт спрогнозировал снижение ключевой ставки

Проверять документы, которые предприниматели подают на получение различных субсидий в Московской области, будет искусственный интеллект, запустить этот проект планируется уже в октябре текущего года. Об этом доложила на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов региона зампред подмосковного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева.