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«Хотелось бы верить»: Эксперт спрогнозировал снижение ключевой ставки

Финансист Михеев: ключевая ставка может снизиться в следующем году
10 сентября 2024, 14:05
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

Центробанк готовится принять решение по ключевой ставке. У экономистов точного прогноза нет: одни ждут от регулятора решительных шагов, другие полагают, что от них пока стоит воздержаться. Заседание запланировано на 13 сентября.
Управляющий активами инвестиционной компании «Cresco Finance» Дмитрий Михеев в беседе с «Радио 1» сообщил свои прогнозы по поводу сохранения или повышения ключевой ставки.

«Ставку скорее всего не поднимут. Сейчас 70% за то, что не поднимут, и 30% за то, что могут поднять до 20. Но на сегодняшний день 18% — это и так много, и даже больше, чем в некоторых африканских странах. Но о понижении до конца года никаких разговоров быть не может точно. Основная проблема — высокая инфляция. Но если сейчас сохранят, не исключено, что они не повысят ее до конца года, потому что прогноз, что мы увидим ставку в 20%, велик. А потом, когда инфляция сойдет на нет, потихоньку приступим к медленному снижению ставки. Хотелось бы в это верить», — сказал эксперт.



Он также дал несколько рекомендаций по финансам и вкладам.

«Нужно покупать доллары, евро и юани. Все это дело откладывать в банке под хорошие проценты, потому что сейчас депозитные предложения настолько велики, что даже стали интереснее фондового рынка», — поделился специалист.

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В Подмосковье запускают ИИ-проверку документов на субсидии для бизнеса
10 сентября 2024, 14:21

Фото: iStock/Oselote

Проверять документы, которые предприниматели подают на получение различных субсидий в Московской области, будет искусственный интеллект, запустить этот проект планируется уже в октябре текущего года. Об этом доложила на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов региона зампред подмосковного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева.
«Мы будем внедрять технологию компьютерного зрения. Сейчас, когда бизнес подаёт документы на субсидию, их проверяют наши сотрудники. Это тяжёлый труд. Мы анализируем в среднем больше 33 тысяч документов в год и это не типовые документы, не скан паспорта, а именно индивидуальные. И по заявлениям приходило до шести доработок. Проверка искусственным интеллектом позволит снизить трудозатраты и наших сотрудников, и бизнеса. И ускорит время рассмотрения заявок. Мы планируем, что в октябре этого года мы запустим эту систему в эксплуатацию», — сказала Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что проверка документов искусственным интеллектом будет внедрена на платформе регионального портала госуслуг, через который отправляются заявки на субсидии.

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В Химках ввели в эксплуатацию новый бизнес-центр
10 сентября 2024, 13:55

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Бизнес-центру, построенному в химкинском микрорайоне Подрезково, выдали разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Трехэтажный бизнес-центр стал частью современного складского комплекса, который обеспечит дополнительные возможности для ведения бизнеса в Подмосковье», — говорится в сообщении.
Всего в новом бизнес-центре смогут работать около 200 человек. На первом этаже офисное пространство сделано в свободной планировке, на втором и третьем этажах созданы пространства опен-спейс. Здание расположено рядом с жилыми кварталами, остановками общественного транспорта и ж/д платформой.

Инвестиции в создание бизнес-центра в Подрезкове составили около 46 миллионов рублей.

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#бизнес
#офис
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«Гознак» ожидает начала дискуссии о необходимости наличных денег в 2030 году
«Гознак»: в 2030 году может начаться дискуссия о необходимости наличных денег
10 сентября 2024, 13:25

Фото: iStock/blinow61

К 2030 году может начаться дискуссия о необходимости существования наличных денег. Об этом заявил заместитель генерального директора «Гознака» Георгий Корнилов на полях 14-го Международного ПЛАС-Форума «Платежный бизнес и денежное обращение 2024».
По его словам, в настоящее время в России лишь 10% платежей осуществляются с помощью наличных. При этом сокращение объёма бумажных купюр и монет приводит к их удорожанию для банковской системы страны.

В связи с тем, что по прогнозам Корнилова, это может случиться уже в 2025 году, к 2030 году в публичное пространство будет внесён новый дискурс, касающийся необходимости существования наличных.

Он подчеркнул, что это не означает полное исчезновение наличных к этому году, а лишь укажет на необходимость их существования.

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#покупки
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В 2024 году Королёв продемонстрировал устойчивый рост социально-экономических показателей
10 сентября 2024, 11:24

Фото: Министерство экономики и финансов Московской области

Предприятия Королёва увеличили объём отгруженных товаров и выполненных работ на 185 миллиардов рублей за семь месяцев 2024 года. Это почти вдвое превышает показатель за аналогичный период предыдущего года, сообщило Министерство экономики и финансов Московской области.
Обрабатывающая промышленность Королёва показала значительный рост: предприятия отгрузили 77% продукции на сумму 142,6 миллиарда рублей, что более чем в 2,3 раза превышает показатели прошлого года. Производство готовых металлических изделий увеличилось в 2,7 раза и достигло 121,6 миллиарда рублей.

Розничная торговля также демонстрирует положительную динамику: оборот за январь–июль 2024 года составил 33 миллиарда рублей, увеличившись на 7,3%. Покупки онлайн составляют 11,2% розничного товарооборота.

Инвестиции в основной капитал за первое полугодие 2024 года выросли на 11% и составили 7,9 миллиарда рублей. Среднемесячная начисленная заработная плата работников увеличилась на 15,9% и составила 113,5 тысяч рублей.

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#королёв
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Мантуров оценил возможность возвращения «хлопнувших дверью» автоконцернов
Мантуров выразил сомнения в возвращении «хлопнувших дверью» автоконцернов
10 сентября 2024, 08:34

Фото: сайт Кремля

Автоконцерны, которые после начала спецоперации в 2022 году покинули российский рынок, вряд ли смогут вернуться. Об этом заявил первый заместитель главы правительства России Денис Мантуров.
В интервью газете «Ведомости» он напомнил, что в 2022 году западные компании массово подписывали договоры о выходе из российских активов с опционами на возврат в течение шести лет. По словам вице-премьера, многие фирмы до сих пор обслуживают оборудование своих предприятий и демонстрируют готовность возобновить деятельность на территории России.

«А зарубежный автопром просто сбежал, хлопнув дверью», — сказал Мантуров.

Он подчеркнул, что у автоконцернов также есть опционы на возврат, но у него есть большие сомнения в перспективах и возможностях их реализации. Дело в том, что пришедшие им на смену альтернативные партнёры предоставили возможность использовать их платформы на гораздо более комфортных и выгодных условиях, заключил первый вице-премьер.

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В России подорожают кредиты
09 сентября 2024, 21:48

Фото: iStock/prim91

Эксперт Президентской академии, приглашенный профессор Universidad Torcuato di Tella Вячеслав Мищенко спрогнозировал рост цен на кредиты в России вырастут до 25-30%, а по ипотеке — до 12-14%.
По его мнению, это может случится после заседания ЦБ по ключевой ставке, которое состоится 13 сентября.

«Возврат к низким ставкам по кредитам маловероятен до 2025 года. Для получения кредита по наиболее низкой ставке сейчас стоит обратить внимание на специальные программы и акции банков, а также на рефинансирование существующих кредитов», — отметил в беседе с Газета.ру Мищенко.

Ранее управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша заявлял, что законом предусмотрено списание кредитных обязательств с граждан, погибшим в ходе участия в специальной военной операции.

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Около 400 представителей 25 стран соберёт в Дубне Международный форум особых экономических зон
400 представителей 25 стран соберёт в Дубне Международный форум ОЭЗ
09 сентября 2024, 18:35

В особой экономической зоны «Дубна» 3 и 4 октября состоится второй Международный Форум ОЭЗ. На него ждут около 400 гостей из более чем 25 стран, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Участники прибудут из государств БРИКС и АСЕАН, Белоруссии, Ирана, Узбекистана, Таджикистана, Объединённых Арабских Эмиратов и других.
«В этом году пройдёт второй по счёту форум. Это площадка для обсуждения и выработки подходов к развитию особых экономических зон, привлечению инвестиций, созданию точек роста и отраслевых кластеров. Этот форум – место для диалога между властью и бизнесом, обмена международным опытом», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Деловая программа включает пленарное заседание «Развитие и перспективы ОЭЗ в современной экономике» с участием представителей правительства, Минэкономразвития, правительства Московской области.

В ходе мероприятий обсудят такие темы, как развитие и перспективы ОЭЗ, развитие объектов промышленной инфраструктуры на их территории, создание центров промышленной медицины, университетских кампусов и социальной инфраструктуры.

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#московская область
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Более 200 подмосковных МСП-предприятий модернизируют за счёт субсидий
09 сентября 2024, 18:28

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Московской области названы победители конкурса субсидий для субъектов малого и среднего бизнеса на модернизацию и лизинг оборудования. Всего было подано 409 заявок.
Победителями конкурса признаны 223 компании, рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Общая сумма поддержки составляет 650 млн рублей. Размеры субсидий варьируются. Одна не может превышать 5 млн рублей и при этом должна покрывать не более половины от произведённых затрат на развитие и модернизацию производств», – пояснила Зиновьева.
В числе условий получения этой меры поддержки – наличие статуса МСП, регистрация и работа субъекта бизнеса в Московской области. Кроме того, затраты, на компенсацию которых идут средства субсидии, должны быть проведены не ранее 1 июля прошлого года.

Поддержка осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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Экономист Лобода спрогнозировал ситуацию с поставками импортной рыбы на Западе
09 сентября 2024, 18:14

Фото: iStock/shironosov

Экономист Андрей Лобода заявил, что поставки импортной рыбы на Западе могут сократиться на четверть.
Либо, считает эксперт, Европа будет перекупать у других стран продукцию по завышенным ценам.

«Возможно, что Китай, куда РФ уже перенаправила поставки рыбы, морепродуктов и икры, будет частично перепродавать импортированную продукцию в Европу. Есть альтернатива — заместить эти поставки аналогами из других стран Юго-Восточной Азии, но они будут обходиться европейцам дороже. ЕС надо разъяснять населению, что им придётся жить при более высокой инфляции», — прокомментировал в беседе с RT Лобода.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X высказал мнение о том, что именно угроза краха немецкой экономики побудила канцлера Германии Олафа Шольца заговорить о завершении конфликта на Украине. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, он добавил, что столь позднее осознание этого со стороны Шольца преступно.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик также высказался о словах канцлера ФРГ Олафа Шольца о наступлении момента для переговоров с Россией, назвав его заявление очередной уловкой Запада.

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