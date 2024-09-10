«Хотелось бы верить»: Эксперт спрогнозировал снижение ключевой ставки

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Центробанк готовится принять решение по ключевой ставке. У экономистов точного прогноза нет: одни ждут от регулятора решительных шагов, другие полагают, что от них пока стоит воздержаться. Заседание запланировано на 13 сентября.
Управляющий активами инвестиционной компании «Cresco Finance» Дмитрий Михеев в беседе с «Радио 1» сообщил свои прогнозы по поводу сохранения или повышения ключевой ставки.
Он также дал несколько рекомендаций по финансам и вкладам.
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«Ставку скорее всего не поднимут. Сейчас 70% за то, что не поднимут, и 30% за то, что могут поднять до 20. Но на сегодняшний день 18% — это и так много, и даже больше, чем в некоторых африканских странах. Но о понижении до конца года никаких разговоров быть не может точно. Основная проблема — высокая инфляция. Но если сейчас сохранят, не исключено, что они не повысят ее до конца года, потому что прогноз, что мы увидим ставку в 20%, велик. А потом, когда инфляция сойдет на нет, потихоньку приступим к медленному снижению ставки. Хотелось бы в это верить», — сказал эксперт.
Он также дал несколько рекомендаций по финансам и вкладам.
«Нужно покупать доллары, евро и юани. Все это дело откладывать в банке под хорошие проценты, потому что сейчас депозитные предложения настолько велики, что даже стали интереснее фондового рынка», — поделился специалист.
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Анастасия Бондарева