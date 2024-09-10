«Гознак» ожидает начала дискуссии о необходимости наличных денег в 2030 году

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К 2030 году может начаться дискуссия о необходимости существования наличных денег. Об этом заявил заместитель генерального директора «Гознака» Георгий Корнилов на полях 14-го Международного ПЛАС-Форума «Платежный бизнес и денежное обращение 2024».
По его словам, в настоящее время в России лишь 10% платежей осуществляются с помощью наличных. При этом сокращение объёма бумажных купюр и монет приводит к их удорожанию для банковской системы страны.
В связи с тем, что по прогнозам Корнилова, это может случиться уже в 2025 году, к 2030 году в публичное пространство будет внесён новый дискурс, касающийся необходимости существования наличных.
Он подчеркнул, что это не означает полное исчезновение наличных к этому году, а лишь укажет на необходимость их существования.
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В связи с тем, что по прогнозам Корнилова, это может случиться уже в 2025 году, к 2030 году в публичное пространство будет внесён новый дискурс, касающийся необходимости существования наличных.
Он подчеркнул, что это не означает полное исчезновение наличных к этому году, а лишь укажет на необходимость их существования.
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Анастасия Чинкова