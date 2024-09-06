Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

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Банк России продлил до 9 марта 2025 года ограничения на снятия наличной иностранной валюты. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Отмечается, что такое решение было принято в связи с действующими против России санкционными ограничениями, запрещающими отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту стран Запада.
Для россиян, которые открыли свой валютный счёт или вклад до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие наличных в сумме остатка средств на 00:00 мск 9 марта 202 года. Однако сумма не должна превышать 10 тысяч американских долларов или такой же суммы в евро.
Также по-прежнему сохраняется возможность получить оставшиеся на счету средства в рублях. При этом сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ для размещённых до 9 сентября 2022 года средств. Финансы, размещённые после этой даты, выдаются банком по курсу на дату выдачи.
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Для россиян, которые открыли свой валютный счёт или вклад до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие наличных в сумме остатка средств на 00:00 мск 9 марта 202 года. Однако сумма не должна превышать 10 тысяч американских долларов или такой же суммы в евро.
Также по-прежнему сохраняется возможность получить оставшиеся на счету средства в рублях. При этом сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ для размещённых до 9 сентября 2022 года средств. Финансы, размещённые после этой даты, выдаются банком по курсу на дату выдачи.
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Анастасия Чинкова