Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с сентября

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Индекс Мосбиржи упал ниже 3100 пунктов. Это случилось впервые с 28 сентября.
Отечественный рынок корректируется на фоне снижения цен на нефть и ожиданий того, что ЦБ опять повысит ключевую ставку, сообщает РБК.
Индекс Мосбиржи упал на 1,47%, до 3096,33 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов на 10:11 (по мск). К 10:19 (по мск) индекс Мосбиржи был скорректирован до 3104,66 пункта (-1,2%). Вместе с этим долларовый индекс РТС лишился 1,49%, достигнув 1078,99 пункта.
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Индекс Мосбиржи упал на 1,47%, до 3096,33 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов на 10:11 (по мск). К 10:19 (по мск) индекс Мосбиржи был скорректирован до 3104,66 пункта (-1,2%). Вместе с этим долларовый индекс РТС лишился 1,49%, достигнув 1078,99 пункта.
«Негативный общерыночный сентимент связан со снижением нефтяных цен и с общим ожиданием дальнейшего ужесточения ДКП. На следующем заседании 15 декабря ЦБ РФ может вновь повысить ставку с текущего уровня 15%», — рассказали в «БКС Мир инвестиций».Лидерами роста в составе индекса Мосбиржи на 10:11 (по мск) оказались бумаги «Полиметалла» (+2,33%), «Полюса» (+1,14%) и «Русала» (+0,07%). Наибольшее снижение показали «Русагро» (-3,6%) и X5 Group (-3,3%).
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Мария Фирсова