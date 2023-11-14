Курс доллара впервые с 28 июля опустился ниже 91 рубля

Фото: iStock/by sonmez
На Мосбирже доллар впервые с 28 июля опустился ниже 91 рубля. По данным на 15:59 валюта торговалась на уровне 90 рублей 80 копеек за доллар, пишет НСН.
По мнению экспертов, укрепление рубля связано с ростом валютной выручки. ЦБ также связывает это с указом президента об обязательной продаже валютной выручки, вступившим в силу 16 октября.
Читайте также:
ЦБ: Укрепление рубля связано с ростом продаж валютной выручки
В российском бизнесе возник круговорот рублей из-за требования продажи валюты
Аналитик Антонов счёл дальнейшую динамику рубля неопределённой
Диана Аванесян