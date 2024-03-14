Инвестиции россиян на бирже превысили 9 трлн рублей

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Интерес россиян к фондовому рынку в 2023 году стремительно вырос по сравнению с предыдущим годом. Средства розничных инвесторов на брокерских счетах за год увеличились на 53%, достигнув 9,2 трлн руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Обзор ключевых показателей брокеров Центробанка за минувший год.
Из вышеуказанной суммы порядка ₽8,4 трлн пришлось на ценные бумаги и 0,6 трлн руб. — на деньги в рублях и иностранной валюте. Рост произошел благодаря положительной переоценке и новым вложениям, уточнили в Банке России.
По данным регулятора, российские инвесторы в 2023 году принесли на фондовый рынок более 1 трлн руб. — объем нетто-взносов на брокерские счета физлиц достиг 1,25 трлн руб. В 2022 году, наоборот, наблюдался нетто-отток средств с рынка в размере 757 млрд руб. Средний размер портфеля в прошедшем году вырос с 1,3 млн руб. до 1,9 млн руб.
Количество физических лиц с наличием брокерских счетов возросло на 29% — до 29,7 млн, что составило 39% экономически активного населения страны.
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По данным регулятора, российские инвесторы в 2023 году принесли на фондовый рынок более 1 трлн руб. — объем нетто-взносов на брокерские счета физлиц достиг 1,25 трлн руб. В 2022 году, наоборот, наблюдался нетто-отток средств с рынка в размере 757 млрд руб. Средний размер портфеля в прошедшем году вырос с 1,3 млн руб. до 1,9 млн руб.
Количество физических лиц с наличием брокерских счетов возросло на 29% — до 29,7 млн, что составило 39% экономически активного населения страны.
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Ювелина Бернст