Евро вырос до сотни впервые с начала года

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Курс евро на Московской бирже поднялся до 100 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте площадки.
Европейская валюта достигла таких значений впервые с начала года. Из данных биржи следует, что последняя «сотка» фиксировалась ещё 9 января.
Согласно данным торгов, американский доллар прибавил всего 0,06 и фиксируется на уровне 92,3 рубля.
Напомним, в январе курс евро начал активно снижаться и 16 января достиг отметки 95,64 рубля.
Согласно данным торгов, американский доллар прибавил всего 0,06 и фиксируется на уровне 92,3 рубля.
Ранее финансовый аналитик Владислав Антонов заявлял, что при отсутствии изменений на рынке рубль может вырасти до 86 в отношении к доллару. При этом, по его словам, при таких условиях евро опустится до 94 рублей, а юань будет на уровне 12.
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Екатерина Шмакова