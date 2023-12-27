Исследование: Около 28% россиян купят юани в 2024 году

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Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» провёл исследование и выяснил, что около 28% намерены начать покупать китайские юани в 2024 году.
«Несмотря на то, что доля долларовых сбережений по-прежнему высока, мы видим постепенное смещение фокуса интереса россиян в сторону юаня, что вполне закономерно в свете мощного роста российско-китайского торгово-экономического сотрудничества. Стабильный рост экономики Китая служит платформой для интернационализации юаня», — прокомментировал в беседе с Газета.ру исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.
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