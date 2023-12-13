Аналитик Антонов заявил о восстановлении рубля к юаню

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Финансовый аналитик Владислав Антонов заявил, что рубль постепенно восстанавливает свои позиции по отношению к юаню, начиная с октября.
По его мнению, до конца года курс рубля к юаню может укрепиться до 12,25.
А финансовый эксперт Владимир Левченко, в свою очередь, высказал мнение о том, что на рубль оказывает влияние отток капиталов из страны.
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«На укрепление рубля влияют несколько факторов: ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ в пятницу, обязательная продажа экспортёрами части их валютных доходов, а также некоторое ослабление доллара США на глобальном валютном рынке. Давление на него оказывают сильно подешевевшая нефть, сезонный рост государственных расходов и повышенный спрос на валюту к концу года», — прокомментировал в беседе с RT Антонов.
«Мы с этим, по сути, всю нашу постсоветскую историю сталкиваемся. А в последние полтора года ещё серьёзнее. Здесь чётко выполняется указ «вашингтонского обкома», который госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил ещё весной прошлого года: у России надо всё покупать, а платить за это не надо. В итоге они, платят, но деньги сюда не приходят, а остаются там. Это и есть отток капитала», — отметил в беседе с «Царьградом» Левченко.
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Мелисса Тимофеева