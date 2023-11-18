Источник: мусульманские страны надавили на США при принятии декларации АТЭС

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Америка отказалась от политических заявлений в декларации лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) из-за сильного давления мусульманских стран, рассказал РИА Новости анонимный источник в одной из делегаций.
Декларация, принятая в результате саммита в Сан-Франциско, говорит о том, что политика стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества будет эффективной в том случае, если появится своевременное реагирование на интересы всех людей и экономик.
Участники саммита заявили, что готовы к реформированию ВТО. Они считают, что необходимо создать свободную, открытую, честную и предсказуемую торговлю и инвестиционную среду.
Тем временем, Соединенные Штаты заявили, что военные действия на Украине усиливают слабость мировой экономики и мешают его росту.
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Дана Игумнова