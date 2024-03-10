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«Известия»: Срок кредитов на технику и мебель в России увеличился почти вдвое

10 марта 2024, 02:59
Фото: iStock/ FabrikaCr

Фото: iStock/ FabrikaCr

В России за последние полгода срок возврата кредитов на технику и мебель увеличился почти вдвое. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро.

Там сообщили, что в январе POS-кредиты, которые выдаются без посещения в магазине или на сайте продавца, в среднем стали оформлять на 21 месяц. Год назад этот показатель равнялся одному году. Средняя сумма кредита на товары и услуги в январе достигла 72 тыс. руб. против 55 тыс. руб. год назад.

Одну из основных причин увеличения среднего срока POS-кредита эксперты видят в росте цен на товары и услуги. Также на ситуацию повлияли подъем ставок и политика Центробанка по снижению долговой нагрузки населения. Это вынудило банки принимать меры к тому, чтобы избежать рост ежемесячного платежа. Поэтому финансовые организации увеличили срок предоставляемых займов.

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Bild am Sonntag: Писториус заявил о нехватке €6 млрд в военном бюджете Германии
10 марта 2024, 01:37

Фото: iStock/pashamba

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о нехватке в бюджете бундесвера приблизительно шести миллиардов евро, написала в субботу 9 марта немецкая газета Bild am Sonntag.
По данным издания, Минфин ФРГ на 2025 год предусмотрел только €52 млрд военных расходов. Между тем, эксперты бундесвера пришли к выводу, что для достижения необходимого для стран НАТО показателя оборонного бюджета в 2% от национального ВВП, Германии в следующем году необходимо будет увеличить военные расходы на сумму от 4,5 до 6 млрд евро.

Ранее сообщалось о том, что дефицит военного бюджета Великобритании достиг 17 миллиардов фунтов стерлингов (21,8 миллиарда долларов), став самым крупным за последние 12 лет. Такие данные следуют из отчёта парламентского комитета по контролю расходов бюджетных средств Британии.

Всего 11 из 31 стран-членов НАТО в 2023 году достигли цели по расходу 2% ВВП на оборону: США, Великобритания, Польша, Греция, Финляндия, Румыния, Венгрия, Словакия и три страны Балтии. При этом расходы Североатлантического альянса заметно выросли после начала конфликта на Украине.

НАТО ожидает, что в 2024 году таких стран будет гораздо больше. Выполнить соответствующие обязательства перед альянсом , в частности, пообещала Германия. Сейчас доля военных расходов стран «старой Европы» является сравнительно невысокой: Франции — 1,9% ВВП, Германии — 1,6 %, а Испании — 1,3%. При этом та же Польша, согласно данным Financial Times, тратит на оборону 3,9% cвоего ВВП, опережая по данному показателю даже Соединённые Штаты — хотя в количественном отношении расходы Вашингтона на военные цели в двадцать пять раз превышают аналогичные траты Варшавы.

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Bloomberg: Семейный бизнес в Германии находится на грани краха
10 марта 2024, 01:35

Фото: iStock/ Xantana

В Германии семейный бизнес, составляющий основу экономики страны, оказался на грани краха, сообщает Bloomberg.
Причины в ограничениях правительственного финансирования компаний, а также в возросших ценах на электроэнергию. Препятствия бизнесу создают также чрезмерная бюрократия, высокие затраты на обслуживание кредитов и займов. Серьезный ущерб нанесла и пандемия коронавируса.

Трудное положение испытывают порядка 3 миллионов семейных компаний. Они все чаще отмечают, что в нынешних условиях невозможно вкладывать средства в новые технологии, которые важны для развития компаний. Многие из них вынуждены продавать свои фирмы, раньше это делалось только в случае крайней необходимости.

Ранее агентство писало, что Германия переживает свои последние дни в качестве мировой промышленной сверхдержавы из-за закрытия множества предприятий и общего упадка из-за конкуренции с США и Китаем. Последним ударом для нее стало прекращение поставок российского газа.

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#ущерб
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Guardian: организатор национальной лотереи Британии брал кредиты у ВТБ и «Сбера»
09 марта 2024, 23:35

Фото: iStock/ Chanatiptravel

Европейская лотерейная группа Allwyn, выигравшая тендер на проведение национальной лотереи в Великобритании в 2022 году, на тот момент имела задолженности перед европейскими «дочками» ВТБ и Сбербанком, пишет The Guardian со ссылкой на корпоративные документы.
ВТБ и Сбербанка были частью консорциума, который предоставил Allwyn кредит на €640 млн в 2020 году. Контракт на проведение лотереи весной 2022 года стоил £6,5 млрд. Когда компания выиграла контракт на проведение британской лотереи, она успела погасить только часть займа от российских банков. Полностью Allwyn погасила долги к концу марта 2022 года, когда против банков уже были введены санкции, а британская Комиссия по азартным играм выбрала компанию для проведения розыгрыша.

Allwyn утверждает, что проинформировала Комиссию по азартным играм о займах и своем намерении погасить их через четыре дня после того, как ВТБ попал под рестрикции, а Сбербанк попал под британские санкции позднее.

Издание отмечает, что нет доказательств использования кредитов российских банков для прямого финансирования британской лотереи или влияния России на ее проведение, как и нет подтверждений нарушения Allwyn санкционного законодательства.

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#контракт
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Польские фермеры за месяц обрушили украинский импорт на 14%
09 марта 2024, 23:01

Фото: iStock/ valio84sl

Импорт товаров на Украину из-за блокады польских фермеров упал на 14% в феврале по сравнению с январем, сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра экономики Тараса Качку. Особенно это отразилось на импорте автомобилей.
«Для всех иностранных производителей и украинского общества, которому нужен импорт топлива, медпрепаратов, автомобилей — эта блокада перекладывается на цифры», — сказал Качка.

Он обратил внимание на то, что это негативно сказывается на доходной части бюджета страны, так как в результате уменьшились поступления от пошлин и налога на добавленную стоимость на импорт.

Протест польских фермеров начался 9 февраля. Аграрии выходят на протесты по всей стране, перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной, высыпают зерно из украинских грузовиков и поездов. Главными требованиями они выдвигают прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза по достижению нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

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Агентство S&P понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины
09 марта 2024, 06:06

Фото: iStock/ alfexe

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с «CCC» до «CC», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу агентства.
Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте сохранил позиции на уровне «C»; в национальной валюте оба рейтинга остались на том же уровне: долгосрочный на отметке «CCC » (прогноз стабильный), краткосрочный аналогично на уровне «C».

Прогноз негативный, отмечают аналитики агентства. Они объясняют, что это отражает риски для обслуживания коммерческого долга страны, учитывая план Киева по реструктуризации долга.

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#украина
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В США уровень безработицы в феврале вырос до 3,9%
09 марта 2024, 05:43

Фото: iStock/ BartekSzewczyk

Уровень безработицы в Соединенных Штатах увеличился в феврале 2024 года до 3,9%, сообщает ТАСС со ссылкой на обнародованные данные министерства труда страны.
В ведомстве уточнили, что общее число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 275 тыс. в феврале. Самый большой прирост прирост рабочих мест произошел в здравоохранении, правительственных учреждениях, области общественного питания, социального обеспечения, а также транспорта и складирования.

Уровень безработицы в США увеличился на 0,2 п.п., если сравнивать с январем 2024 года, когда он был на уровне 3,7%. Число безработных при этом возросло на 334 тыс., достигнув 6,5 млн человек. Год назад этот показатель составлял 6 млн. американцев.

В России, по последним данным, лидерами по уровню безработицы стали Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ. В лидирующую группу с уровнем безработицы менее 2% также вошли Санкт-Петербург, Хакасия, Москва, Красноярский и Хабаровский края, Нижегородская, Новгородская область, Оренбургская, Калужская, Самарская и Амурская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Замкнули список Ингушетия и Дагестан

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#безработица
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Адвокат Данилов предупредил о риске банковских вкладов с высокими ставками
09 марта 2024, 04:19

Фото: iStock/ Madhourse

Адвокат и преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов предупредил о риске банковских вкладов с высокими ставками. Об этом он рассказал агентству «Прайм».
Специалист обратил внимание на то, что под видом вклада в банке могут предложить оформить страховку или другой инвестиционный продукт, разница в чем незаметна на первый взгляд. Но при страховании жизни средства будут задействованы в инвестиционных программах, объясняет юрист. Такие продукты имеют сомнительную доходность, так как не гарантирует прибыль. Более того – при досрочном снятии средств клиенту вернут только выкупную сумму, что составит половину от исходной. При этом срок такого вклада составляет в среднем от трех лет.

Также часто в банках предлагают открыть вклад в драгоценных металлах, умалчивая о том, что цены на металлы также подвержены инфляции, а счета в драгметаллах не входят в систему страхования вкладов и если банк обанкротится, вернуть вложения будет крайне сложно, предупреждает эксперт.

Третий момент, на который обратил внимание Данилов: резкое повышение ставок по вкладам, что может говорить о сложностях в исполнении банком своих обязательств.

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«Известия»: Женщины в России чаще мужчин берут ипотеку
09 марта 2024, 01:20

Фото: РИА Новости/ Павел Лисицын

В федеральной компании «Этажи» сообщили, что 57% ипотечных кредитов в России берут женщины и 43% приходится на мужчин, передают «Известия».
Показатели держатся на таком уровне последние несколько лет, уточнила замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

По ее данным, в 2021 году 22% россиянок покупали квартиры в новостройках, 64% — готовое жилье, 13% — загородные дома, остальные — коммерческие помещения, в 2022 году доля новостроек выросла до 32%, загородной недвижимости до 20%, интерес ко вторичному жилью упал до 48%. По итогам первых месяцев 2024 года 44% выбирают новостройки, 24% — вторичное жилье, 32% — загородную недвижимость.

Также сообщается, что средний возраст ипотечных заемщиков снижается на протяжение последних лет. Так, если в 2021 году средний возраст заемщиков женщин был 39,5 года, а у мужчин — 40,5 года, то к 2023 году он снизился до 37,7 года и 38,2 года соответственно, а за первые месяцы 2024 года средний возраст заемщиков-россиянок составил 36,8 года, россиян — 37,6 года.

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Венгрия получила ранее заблокированные ЕС €75 млн
09 марта 2024, 00:16

Фото: РИА Новости

Венгрия получила от Евросоюза еще порядка €75 млн, которые Брюссель удерживал, пытаясь добиться от Будапешта соблюдения принципа верховенства права. Об этом сообщил министр финансов Венгрии Михай Варга и передает ТАСС.
По словам главы Минфина, эти средства будут вложены в инвестиции, направленные на зеленый и цифровой переход экономики страны в рамках программы по окружающей среде и энергоэффективности.

Общая сумма средств, привлеченных Венгрией из фонда сплочения на 2021-2027 годы уже достигла €1,22 млрд. То есть, Венгрия опережает большинство стран Евросоюза по объему привлеченных средств, добавил Варга.

В декабре ЕС объявил, что перечислит Венгрии из фонда сплочения €10,2 млрд. При этом Брюссель продолжает удерживать €20 млрд, требуя выполнения всех условий для их получения. Венгрия же называет причины разморозки денег политическими, обвиняя руководство ЕС в том, что ему не нравится самостоятельная венгерская политика, в частности подход к конфликту на Украине.

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