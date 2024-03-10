«Известия»: Срок кредитов на технику и мебель в России увеличился почти вдвое

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В России за последние полгода срок возврата кредитов на технику и мебель увеличился почти вдвое. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро.
Одну из основных причин увеличения среднего срока POS-кредита эксперты видят в росте цен на товары и услуги. Также на ситуацию повлияли подъем ставок и политика Центробанка по снижению долговой нагрузки населения. Это вынудило банки принимать меры к тому, чтобы избежать рост ежемесячного платежа. Поэтому финансовые организации увеличили срок предоставляемых займов.
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Ювелина Бернст