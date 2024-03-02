В Госдуму внесли проект о списании процентов по кредитам одной категории россиян

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В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает списание процентов по займам для участников СВО. Соответствующий документ размещен в электронной базе правительства.
Отмечается, что речь идет в том числе о призванных в рамках мобилизации.
Такая категория граждан будет освобождена от уплаты процентов по займам, начисляемых в период кредитных каникул.
Ранее Госдума приняла закон о продлении до конца 2024 года права участников специальной военной операции обратиться за кредитными каникулами, а также о списании кредитных поручительств погибших или тяжело раненых участников спецоперации. Кроме того, таким правом наделы члены семей военнослужащих.
Напомним,прежде президент России Владимир Путин неоднократно сообщал о необходимости разработок дополнительных мер поддержки для принимающих участие в СВО.
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Напомним,прежде президент России Владимир Путин неоднократно сообщал о необходимости разработок дополнительных мер поддержки для принимающих участие в СВО.
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Анастасия Хохлова