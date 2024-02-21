«Известия»: Три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из России

Фото: iStock/Robert_Way
Три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из российских подсанкционных финансовых организаций. Об этом рассказали газете «Известия» гендиректор УК «Первая Группа» Алексей Порошин и коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский
Банки ICBC, CCB и Bank of China занимают первое, второе и четвертое места по объему активов в Китае. Они отклоняют все платежи от подсанкционных банков из РФ, независимо от используемой системы межбанковских переводов — будь то международная SWIFT, российская СПФС или китайская CIPS.
При этом, по его словам, расчёты с финорганизациями, не попавшими под ограничения, пока продолжаются. Алексей Порошин отметил, что эти китайские банки уведомляли российских клиентов о прекращении приёма платежей с начала января. А по информации осведомлённого источника РБК, подобные ограничения были введены ещё и до начала 2024 года.
Ранее стало известно, что банки Объединённых Арабских Эмиратов начали ограничивать расчеты и закрывать счета россиян из-за риска вторичных санкций. Там продолжают закрывать счета компаниям, собственники которых являются гражданами России, в том числе и по непрозрачным причинам. Тенденцию подтвердили налоговые и юридические консультанты, подчеркнув, впрочем, что проблемы начались ещё до выхода указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях. В крупнейших банках ОАЭ стало практически невозможно открыть счет для компаний с российскими владельцами.
При этом близкий к российскому правительству источник сообщил, что о проблеме кабмину известно, но её считают «некритичной и решаемой».
Однако стоит напомнить, что после американского указа о вторичных санкциях проблемы у российских клиентов начались не только в ОАЭ, но также и в таких лояльных к Москве странах, как Турция и Китай. Так, турецкие банки начали закрывать счета компаниям из РФ и усложнили требования к физлицам, которые открывают банковские карты. А один из крупнейших китайских банков, Chouzhou Commercial Bank в начале февраля также прекратил расчеты с клиентами из России. Менеджеры кредитного учреждения предупредили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями.
Читайте также:
ОАЭ вводит для своих банков ограничения на работу с клиентами из России
Турецкие банки останавливают сотрудничество с российским бизнесом
Банки РФ оповестили о проблемах с переводами в юанях в ЕС и США
При этом, по его словам, расчёты с финорганизациями, не попавшими под ограничения, пока продолжаются. Алексей Порошин отметил, что эти китайские банки уведомляли российских клиентов о прекращении приёма платежей с начала января. А по информации осведомлённого источника РБК, подобные ограничения были введены ещё и до начала 2024 года.
При этом близкий к российскому правительству источник сообщил, что о проблеме кабмину известно, но её считают «некритичной и решаемой».
Однако стоит напомнить, что после американского указа о вторичных санкциях проблемы у российских клиентов начались не только в ОАЭ, но также и в таких лояльных к Москве странах, как Турция и Китай. Так, турецкие банки начали закрывать счета компаниям из РФ и усложнили требования к физлицам, которые открывают банковские карты. А один из крупнейших китайских банков, Chouzhou Commercial Bank в начале февраля также прекратил расчеты с клиентами из России. Менеджеры кредитного учреждения предупредили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями.
Читайте также:
ОАЭ вводит для своих банков ограничения на работу с клиентами из России
Турецкие банки останавливают сотрудничество с российским бизнесом
Банки РФ оповестили о проблемах с переводами в юанях в ЕС и США
Артем Путинцев