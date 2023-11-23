К 2030 году МРОТ превысит прожиточный минимум

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К 2030 году Минтруд России планирует установить размера минимального размера оплаты труда в 1,3 раза больше уровня прожиточного минимума. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в рамках пленарной сессии «Инвестиция в человека - инвестиция в будущее» на выставке «Россия».
«Целевой ориентир, который мы перед собой ставим - это доведение к 2030 (году - ред.) соотношения 1,3 превышения МРОТ над прожиточным минимумом. Одним из таких шагов, начиная с 1 января 2024 года является повышение МРОТ еще на 18,5%», - заявил Котяков.
Он также добавил, что в следующем году МРОТ достигнет 19 242 руб.
Напомним, в настоящее время минимальный размер оплаты труда составляет 16 242 рубля.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, увеличить МРОТ распорядился президент России Владимир Путин. Володин отметил, что Госдума приняла важное решение, которое повысит реальные доходы населения. Он также добавил, что заработная плата вырастет у 4,8 миллионов человек, которые в настоящее время получают минимальную зарплату.
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