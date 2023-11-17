Владимир Путин: Людей нельзя делить на первый и второй сорт, как мясо

Фото: Сайт Кремля
Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что неприемлемо делить человечество на «первый» и «второй» сорта. Такое заявление он сделал в ходе пленарного заседания Форума объединённых культур.
Российский лидер сравнил такой подход к людям с выбором мяса в продуктовом магазине.
Также в ходе заседания глава РФ заявил, что российские власти будут увеличивать финансирование на развитие культуры. Путин обратил внимание, что Россия согласна взаимодействовать со всеми, кто может разделить ее ценности и готов формировать многополярный мир, который будет справедливым.
Российский президент также рассказал, в чём причина нынешней напряженности в мире. Он назвал главными причинами напряженности в мире претензии отдельных сил на исключительность, и культурную, в том числе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Стали известны наиболее оплачиваемые рабочие специальности
Педагог Болотова призвала родителей строить с подростками партнёрские отношения
Алина Юрчак