Карты «Мир» перестали работать в Армении

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С 30 марта карты российской платежной системы «Мир» не принимаются в большинстве банков Армении, передает РБК.
Ранее, 19 марта, Национальная система платежных карт (НСПК) Российской Федерации получила уведомление о том, что участники платежной системы страны АрКа с 30 марта приостанавливают обслуживание карты «Мир».
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Александр Климов