Каширская компания «СТ-Техникс» увеличила объёмы производства

Фото: Иван Дубров
Компания «СТ-Техникс» из Каширы с 2016 года производит навесное оборудование для дорожно-строительной техники.
Компания проделала путь от небольшого цеха по производству оборудования до серьёзного предприятия, которое производит до 5000 единиц продукции в год. Всего в Московской области три таких предприятия. Каширская компания составляет им серьёзную конкуренцию.
О том, как за короткий срок добились таких результатов, рассказал директор «СТ-Техникс» Алексей Карпенко.
На оборудование есть спрос по всей России, а заказы расписаны на несколько месяцев вперёд.
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О том, как за короткий срок добились таких результатов, рассказал директор «СТ-Техникс» Алексей Карпенко.
«Труд и только труд. Много работы с утра до вечера. Я тут и директор, и помогаю и с продажами, и с производством. Нет кучи заместителей, как на других предприятиях. Стоимость оборудования ниже, чем у конкурентов, иногда до 50%. В этом году порядка 5000 единиц оборудования купили», — рассказал Алексей Карпенко.Производство навесного оборудования развернулось на территории бывшего мукомольного завода в Кашире-1. Сейчас работают 30 человек, большинство из них — местные жители. Основными рабочими профессиями являются токари и сварщики. Именно они из обычного металла собирают технологичное и надежное оборудование: снегоуборочные отвалы, щетки, пескоразбрасыватели, фрезы.
На оборудование есть спрос по всей России, а заказы расписаны на несколько месяцев вперёд.
«В 2023 году стали активно производить и продавать гидромолоты. Внутренности у них китайские, а корпус и остальное собираем здесь. Мы сотрудничаем с заводами из Китая, закупаем у них комплектующие. Были приятно удивлены, насколько развитая страна и насколько качественно они всё делают. Цены тоже хорошие, за счет этого и наше оборудование имеет приемлемую цену», —подчеркивает Алексей Карпенко.В планах у руководства «СТ-Техникс» построить ещё один цех и расширить ассортимент навесного оборудования, благодаря тесному сотрудничеству с китайскими партнерами.
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Мария Фирсова