Учеников начальных классов каширской школы посвятили в «Орлята России»

Фото: администрация городского округа Кашира
В школе №9 в Кашире прошла торжественная церемония посвящения учеников начальных классов в «Орлята России».
Это уникальный проект, который объединяет поколения. На мероприятии присутствовали педагоги и представители местного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых».
Школьников познакомили с законами «орлят», а потом активисты «Движения Первых» повязали галстуки ребятам.
Ранее сообщалось, что в Жуковском торжественно вручили паспорта жителям города, достигшим 14 лет. Документ получили 12 юношей и девушек. При этом, уточняется, что само мероприятие прошло в «розовой гостиной» Дворца культуры.
Свои первые паспорта гражданина РФ ребята получили из рук заслуженного летчика-испытателя Валерия Ваньшина и директора городского МФЦ Геворга Казаряна.
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Школьников познакомили с законами «орлят», а потом активисты «Движения Первых» повязали галстуки ребятам.
Свои первые паспорта гражданина РФ ребята получили из рук заслуженного летчика-испытателя Валерия Ваньшина и директора городского МФЦ Геворга Казаряна.
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Мария Фирсова