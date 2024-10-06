Казахстан не будет резервировать бензин в РФ в этом году

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В 2024 году Казахстан не будет резервировать бензин в России на осень. Об этом заявил министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев после голосования на референдуме по вопросу строительства АЭС, пишет РИА Новости.
Согласно словам Саткалиева, каждый год Казахстан резервирует на осенний период 50-70 тысяч тонн бензина в РФ и дает возможность операторам импортировать при необходимости эти объемы в случае дефицита. Глава ведомства подчеркнул, что на сегодняшний день такая потребность отсутствует.
Ранее лидер казахстанского государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что атомную электростанцию в стране должен строить международный консорциум в случае одобрения этой идеи населением на республиканском референдуме. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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